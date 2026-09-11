AMA Asturies convoca este sábado una concentración en Oviedo contra la agresión sufrida en San Mateo

OVIEDO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

AMA Asturies ha convocado para este sábado una concentración en la plaza de la Catedral de Oviedo para denunciar la agresión sufrida por dos de sus militantes durante las fiestas de San Mateo.

La movilización tendrá lugar a las 19.00 horas y está motivada por la agresión sufrida por Jorge Fernández Iglesias y Rubén Rosón, médicos de familia y militantes de AMA Asturies, durante la madrugada de este viernes en una de las casetas de las fiestas.

Según los convocantes, ambos fueron agredidos por un grupo de ocho jóvenes, que durante los hechos profirieron gritos como "¡Arriba España!", "¡Guarros!" y "¡Rojos de mierda!". La concentración está convocada contra el fascismo y en defensa de los derechos humanos.