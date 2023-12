"La amnistía es una excusa para erosionar al Gobierno", afirman desde el PSOE ante las críticas de la derecha

GIJÓN, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Gijón ha celebrado este martes un encuentro en la Casa del Pueblo para abordar la Ley de Amnistía, que ha contado con la intervención del catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, Miguel Ángel Presno.

"La amnistía es una excusa para erosionar al Gobierno como podía haber sido otra", han asegurado desde el PSOE, a través de una nota de prensa.

Presno, por su lado, ha incidido, a este respecto, en que "Conviene no mezclar el juicio político con el juicio técnico". "Tenemos una proposición de ley que empezó su trámite de deliberación y, hasta que las Cortes Generales no la aprueben, no se debería hacer un juicio crítico", ha considerado. "Como toda la ley aprobada por los órganos parlamentarios, se presume que es democrática y constitucional", ha añadido.

Desde el PSOE, se ha acusado a la derecha de utilizar esta ley "como excusa para desestabilizar a un gobierno legítimo de mayorías". "La herramienta que tenemos los socialistas es la palabra, el debate constructivo, el intercambio de ideas siempre del marco que nos ofrece nuestra constitución y las leyes", ha remarcado, al respecto, el concejal y secretario de Política Municipal de la Agrupación socialista gijonesa, Constantino Vaquero.

"Frente a la estridencia de la derecha, las voces, los insultos, o la presión en las calles, los socialistas utilizamos los medios que el estado de derecho pone a nuestra disposición para seguir construyendo una sociedad mejor", ha remarcado.