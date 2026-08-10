Amnistía Internacional pide revisar la posible adjudicación de la seguridad de El Musel a la israelí Magal Solutions

Archivo - Puerto de El Musel, en Gijón. - INDIGO DIVISION SL - Archivo

OVIEDO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional se ha dirigido a la Autoridad Portuaria de Gijón ante las informaciones publicadas en medios de comunicación que apuntan a una posible adjudicación a la empresa israelí Magal Solutions de la seguridad del puerto de El Musel, y ha reclamado que se revise cualquier relación contractual presente o futura con la compañía.

La organización ha trasladado también esta comunicación a las autoridades asturianas, al tiempo que ha expresado su preocupación por una eventual contratación o mantenimiento de relaciones contractuales con Magal Solutions, cuya división de proyectos es propiedad de Rafael Advanced Defence Systems, empresa estatal israelí dedicada, según Amnistía, a la fabricación y suministro de bienes y servicios militares y de seguridad al ejército israelí.

Amnistía Internacional sostiene que los bienes y servicios producidos por Rafael Advanced Defence Systems se han utilizado ampliamente en el conflicto de Gaza y en Cisjordania ocupada. Entre ellos menciona drones armados y de vigilancia, municiones de merodeo y sistemas de seguridad fronteriza.

La organización considera que la contratación pública debe utilizarse como una herramienta para promover la protección y el respeto de los derechos humanos y recuerda la obligación de los Estados de prevenir, mitigar y remediar los posibles impactos negativos derivados de las actividades empresariales.

En este sentido, reclama a la Autoridad Portuaria de Gijón y al resto de administraciones que actúen como poderes contratantes que "revisen de forma inmediata cualquier relación contractual presente o futura con Magal Solutions", a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y de diligencia debida empresarial.

Asimismo, solicita que se evite la contratación de empresas que puedan contribuir a vulnerar derechos humanos y que se incorporen "de forma sistemática" criterios de debida diligencia en derechos humanos en todas las fases de los procesos de contratación pública, de acuerdo con los Principios Rectores de Naciones Unidas y la normativa europea vigente.

Amnistía Internacional apunta además que Israel ha cometido y continúa cometiendo genocidio contra la población palestina en Gaza tras los ataques de octubre de 2023, así como otros crímenes contrarios al derecho internacional.