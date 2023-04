Amnistía Internacional presenta cinco prioridades para las próximas elecciones autonómicas en Asturias

OVIEDO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Amnistía Internacional ha presentado este jueves en Oviedo las cinco prioridades que ha dado a conocer a los partidos políticos asturianos de cara a las próximas elecciones autonómicas del 28 de mayo. La principal preocupación de la entidad es la regulación del uso de armas táser y el resto de armas no letales, para las que ha pedido un protocolo "suficientemente sólido" que establezca en qué supuestos han de usarse estas armas.

El presidente de la entidad en Asturias, Gonzalo Olmo, ha ofrecido una rueda de prensa acompañado por la secretaria de Amnistía Internacional en Asturias, Conchita Fernández, para presentar el Informe Anual 2022/2023 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo.

En cuanto a las reclamaciones en Asturias, Olmo se ha centrado en el uso de ese tipo de armas, que hasta ahora han adquirido los ayuntamientos de Oviedo, Llanera y Avilés aunque todavía no están en uso. Ante la proliferación de estas armas, junto a los spray pimienta, se está detectando a nivel estatal que en determinadas ocasiones no se utiliza como sustitutivo de armas de fuego, sino que se "provoca un uso de esos dispositivos en situaciones en las que no hay riesgo para la integridad física" de agentes y ciudadanos.

Es por ello que reclaman que hasta que no haya protocolos "suficientemente sólidos" debe haber una moratoria en Asturias para la adquisición de los equipos. Hasta ahora, ha advertido Olmo, "ninguna" de las Policías Locales han lelgado al "estándar de formación y protocolos" que permitiría albergar "tranquilidad" sobre la materia.

Por otro lado, aunque consideran que en materia de cooperación al desarrollo las Administraciones locales y autonómica tienen en cuenta el cumplimiento de los derechos humanos en los países de actuación, han reclamado que lo tengan presente también en las acciones de promoción exterior o las relaciones institucionales.

En materia de sanidad y vivienda, efectúan las mismas reclamaciones que a nivel estatal, basadas en un impulso a la atención primaria y el fomento de la vivienda pública para evitar desigualdades.

Durante la rueda de prensa han detallado algunos aspectos del informe, presentado a nivel nacional a finales de marzo, sobre todo los relativos al "doble rasero" de los países a la hora de responder a conflictos internacionales como la guerra en Ucrania frente a los que se registran en países como Etiopía o Mali, o sobre el cumplimiento de los derechos humanos en los diferentes países.