AMPL.- Turismo lanza 15 millones de euros en ayudas para la mejora de eficiencia energética en locales hosteleros

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau, en la Fidma (Gijón), junto a la vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, y al presidente de la Asociación de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau, ha anunciado este martes, en Gijón, que lanzarán desde este miércoles una convocatoria de ayudas, a fondo perdido, destinadas a establecimientos hosteleros para la mejora de la eficiencia energética de sus negocios.

Las ayudas, dotadas con 15 millones de euros, van de los 5.000 a los 11.000 euros y se irán resolviendo según entrada de solicitud, por lo que no será concurrencia competitiva.

Así lo ha indicado Sánchez Grau, en declaraciones a los medios de comunicación durante su visita a la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias, celebrada en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', en la que ha estado acompañada, entre otros, de la vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, y del presidente de la Asociación de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida.

Ha explicado, asimismo, que estas ayudas van destinadas a la renovación de cualquier tipo de equipamiento del establecimiento que ayude a mejorar la eficiencia energética. La ventanilla se abrirá este próximo miércoles, día 5, y se cerrará el próximo 30 de septiembre.

Sánchez Grau ha destacado que el procedimiento de solicitud es "muy fácil", a lo que ha señalado que hay unos formularios "muy fáciles" de rellenar, que han hecho conjuntamente con lo que hizo el Gobierno de Asturias en su momento y con la Hostelería de España, porque les ha funcionado "muy bien", ha resaltado. Ahora lo que hace Turismo es extender ese modelo asturiano a toda España.

"No hay que competir por la ayuda", ha remarcado, a lo que ha indicado que, a medida que vayan introduciendo las solicitudes y se cumplan las condiciones de mejorar la eficiencia energética del establecimiento, la ayuda se concede directamente.

Ha ahondado, a este respecto, en que solo hay que presentar la solicitud y, después de que se resuelva favorablemente, se hace la inversión y se presenta la justificación de la compra para recibir la ayuda.

Unido a ello, ha incidido en que el 95 por ciento de este sector turístico son pymes y micropymes, que configuran el 60 por ciento del empleo.

Es por ello, ha que ha considerado que a esa parte del sistema turístico es al que le cuesta más hacer esas inversiones necesarias para la mejora de la eficiencia energética y para la transición energética, de ahí esta convocatoria.

FERIA DE MUESTRAS

Sobre su visita a la Fidma, Sánchez Grau ha resaltado que la Feria de Muestras de Asturias cada vez tiene más renombre y más proyección. Ha puesto en valor, especialmente, el Pabellón del Principado de Asturias, dedicado al 45 aniversario del Estatuto de Autonomía y en el que se ofrece la posibilidad de recorrer toda la historia y todos los hitos de esta comunidad autónoma desde su aprobación.

Por otro lado, ha destacado la colaboración público-privada que se hace entre las instituciones y el ecosistema turístico de Asturias, de cara a poner en valor su patrimonio, su cultura, la autenticidad de Asturias y ser también una imagen importante hacia el exterior del país, además de que encaja perfectamente con lo que se ha aprobado en Consejo de Ministros en 2025, referente a la Estrategia de España Turismo 2030.

Ha abogado, en este sentido, por dar más importancia a un modelo turístico donde se prime la capacidad que tiene el turismo de mejorar la vida de los residentes, y no solo el número de visitantes. "Un buen sitio para visitar, lo primero que tiene que ser, es un buen sitio para vivir", ha apostado.

Se ha referido, además, a los fondos europeos Next Generation, a través de los que se ha invertido en el Principado 115 millones de euros en 56 proyectos centrados en mejorar el espacio urbano, la diversificación, la digitalización y, sobre todo, la adaptación al Cambio Climático y la eficiencia energética.

MEJORA DE LA HOSTELERÍA

Almeida, por su parte, ha resaltado la puesta en marcha de estas ayudas, "a fondo perdido totalmente", que contribuyen no solo a la sostenibilidad ambiental, sino también a la económica.

Sobre esta convocatoria, ha mostrado su deseo a que haya una petición "masiva", porque eso me permitirá, a él como presidente de la Hostelería de España, "decir que este sector cumple y que este sector sigue siendo sostenible", ha recalcado.

"Somos un sector sostenible, pero también necesitamos ayudas como las tienen otros sectores y, por lo tanto, creo que esto es una buena iniciativa del Gobierno de España, al cual felicito", ha señalado Almeida, quien ha aprovechado para agradecer, asimismo, el compromiso que ha tenido el Gobierno de Asturias con el sector.

"Ya estamos ansiosos de que en los próximos presupuestos de Asturias abarquen otra partida para que los hosteleros de Asturias puedan completar esas ayudas de eficiencia energética", ha apuntado.

En cuanto a las ayudas, ha señalado que los hosteleros van a poder cambiar toda la maquinaria que demuestre una eficiencia energética, como un lavavajillas, un horno, una nevera o todo lo que sea eléctrico y que pueda justificar una ayuda, e incluso sombrillas si eso ayuda a hacer un ahorro energético en la propia instalación.

Eso sí, ha advertido de que tiene que ser una sustitución, no es para una compra nueva. También ha aclarado que es una línea independiente de la de instalación de placas solares y que lanza el Ministerio de Industria y Turismo destinada al sector de la hostelería.

Llamedo, por su parte, ha agradecido al Ministerio su compromiso con Asturias y con el sector turístico, especialmente, con las pymes, con esta nueva línea de subvenciones anunciadas para seguir acompañando y seguir mejorando la rentabilidad de todos los establecimientos, que en definitiva son quienes acogen a todos los turistas que vienen a Asturias y España.

De igual manera, le ha agradecido que se hayan resuelto los once 11 millones de euros de fondos europeos que llegaron a más de 200 empresas del sector turístico asturiano y que, según Llamedo, son fundamentales para seguir mejorando la innovación y la rentabilidad.

En cuanto al Gobierno regional, ha resaltado la apuesta por el sector turístico y la nueva convocatoria de 4.000 bonos de turismo rural que se va a lanzar.