Ana Isabel Fernández ensalza el papel de la Universidad de Oviedo y el impacto cultural de la Fundación Princesa

La directora de la Fundación Princesa de Asturias, Ana Isabel Fernández, durante la lectura del pregón junto al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y la concejala de Festejos, Covadonga Díaz. - FACEBOOK AYTO. OVIEDO

OVIEDO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora de la Fundación Princesa de Asturias, Ana Isabel Fernández, ha sido la encargada de ofrecer este jueves el pregón inaugural de las fiestas de San Mateo en Oviedo, en un discurso en el que ha ensalzado el papel impulsor de la Universidad de Oviedo y ha puesto en valor el impacto social y cultural de la Fundación Princesa de Asturias en la capital asturiana.

Durante su intervención desde el balcón consistorial, Fernández ha recordado su etapa docente e investigadora en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, a la que ha definido como su "casa" y "motor". Asimismo, ha abogado por "mantener la ilusión y el trabajo por avanzar en una Universidad con empuje, abierta y orientada a ofrecer oportunidades a los mejores estudiantes y profesionales". "Debe estar en permanente evolución, ser esa herramienta que impulsa, que hace avanzar a la sociedad con propuestas de vanguardia, innovadoras, adecuadas para liderar los cambios, para contribuir al desarrollo cultural, económico y social", ha dicho.

En el ámbito institucional, ha calificado como un "honor" su compromiso al frente de la Fundación Princesa de Asturias, cuya misión comenzó en la ciudad en septiembre de 1980. Fernández ha resaltado cómo el tiempo ha transformado la entrega anual de los galardones en una quincena en la que la ciudad entera vive las actividades como algo propio, destacando la implicación del comercio y la hostelería local.

Fernández también ha tenido palabras de felicitación para el Real Oviedo con motivo de su centenario y su ascenso a Primera División, al tiempo que ha expresado sus mejores deseos para la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura 2031 antes de dar por iniciadas las celebraciones.