Andrés Ruíz y José Manuel del Pino, proclamados candidatos a presidir el PP gijonés

OVIEDO 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Organizadora del Congreso Extraordinario Local del Partido Popular de Gijón ha adoptado este sábado el acuerdo de proclamar las candidaturas de Andrés David Ruiz Riestra y José Manuel del Pino Meilán, al reunir ambos los requisitos establecidos en el artículo 6 del Reglamento del Congreso y haber superado el número mínimo de 32 avales válidos que se exigen para su proclamación.

Según informa el PP gijonés, Andrés Ruiz ha presentado 339 avales válidos y José Manuel del Pino, 205.

Al cierre del plazo de presentación de avales, a las 13:00 horas de ayer viernes, la candidatura de Andrés Ruiz había presentado 414 avales, de los que la Comisión Organizadora ha decidido declarar como no válidos 71 por no encontrarse al corriente de pago; uno por estar suscrito por no afiliado; uno por avalar a los dos candidatos; y dos por estar duplicados en la misma candidatura.

Por su parte la candidatura de José Manuel del Pino había presentado 301 avales, de los que la Comisión Organizadora ha decidido declarar como no válidos 76 por no encontrarse al corriente de pago; 18 por estar suscritos por no afiliados; uno por avalar a los dos candidatos; y uno por estar duplicado en la misma candidatura.