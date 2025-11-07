Ángela Santianes afronta "con mucho optimismo" el futuro de Dupont en Asturias

OVIEDO 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidente de DuPont para España y Portugal, Ángela Santianes, se ha manifestado este viernes que afronta "con mucho optimismo"su futuro profesional y el futuro de la compañía en Asturias, después de que la compañía vendiese su negocio de Nomex. "Las cosas hay que afrontarlas siempre con optimismo y con ir a por todas, ir a por el cielo. Es la manera que puedas conseguir grandes logros", dijo.

"Yo creo que cada vez que viene una empresa nueva a Asturias es una oportunidad. Trabajar en una empresa como Dupont que tiene que cotizar en Bolsa te da toda una serie de restricciones", dijo Santianes.

Así, ha indicado, en declaraciones a los medios antes de participar en el proyecto de FADE, Ella Lidera, que "a veces de las cosas que puedes hacer a la velocidad que tienes, hay que no solo que hacer lo correcto, sino que los demás interpreten que estas haciendo lo que toca para el bien de la empresa y eso a veces no es sencillo".

Y menos sencillo es cuando las plantas de la compañía en España son intensivas en capital. "Todos estos negocios se están moviendo al capital privado, que no tienen que dar cuentas a nadie, que ellos ven que hay un rendimiento y se invierte. Y creo que es mucho más fácil que se invierta en el emplazamiento de Asturias en crecer de lo que estaba siendo dentro de Dupont.