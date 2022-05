ANPE acusa a Educación de crear una falsa imagen basada en la mejoría en plazas del profesorado de religión

OVIEDO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del sindicato independiente de enseñanza ANPE Asturias profesorado de Religión, Afredo Mieres Sánchez, ha lamentado este martes que la resolución que regula la ocupación de nuevas vacantes de plazas de profesores de religión "crea una falsa imagen basada en la mejoría en plazas del profesorado en esta materia".

"Hasta ahora, el ocupar una plaza dependía de la suerte de estar libre de contrato justo en el momento que se ofertaba la misma. Ahora será otro factor de suerte, pero de índole diferente. Que las vacantes estén en el mismo municipio o colindantes al que tienen los candidatos a ostentarlas. El resto del colectivo, aunque tenga mayor cantidad de méritos no puede obtenerlas, lo cual es discriminatorio", señala Mieres.

ANPE explica que se fija para el próximo curso, la reducción de jornada de 43 compañeros, quedando ya sólo el 24%, concretamente*40, a jornada completa. La disminución del total de horas, proviene de que se planifican grupos de 25 alumnos, sin tener en cuenta las ratios fijadas en el Acuerdo de Plantillas para agrupamientos de alumnado de diferentes etapas o por ciclos, y tampoco se tiene en cuenta el número de alumnos de NEE, fijando el establecimiento del menor número de grupos posibles.

Tras el año 2015, en el que se bajó la jornada a otros 45 compañeros, "la consejería, desoyendo reiteradamente las solicitudes de ANPE, procede a contratar a nuevos profesores para las vacantes surgidas, en lugar de ofrecer las mismas a los ya contratados, en vista a permitir su promoción laboral mejorando su jornada", señala Mieres.

Ante esta segunda bajada de jornadas completas, el responsable del sindicato afirma que "la consejería idea la resolución citada y se reúne con los sindicatos del Comité de Empresa para establecer las normas reguladoras, a fin de que los profesores con jornada reducida puedan ocupar otra media jornada más, a través de una itinerancia, donde el mérito (la antigüedad), queda relegada por criterios geográficos".

"Este parche va a favorecer a algunos profesores pero no remedia los problemas actuales, que se han ido creando en toda una década, al otorgar plazas vacantes al profesorado de las bolsas de sustituciones, sin libre concurrencia, en convocatorias en las que no participaban los compañeros con más méritos. Es falso que vaya a haber mejores plazas y se realice una convocatoria histórica", apunta Mieres.

"Lamentamos profundamente que esta consejería no haya aceptado nuestra reiterada solicitud de que la posibilidad de ampliar jornada no fuese discriminatoria para el profesorado por motivo geográfico, y hemos solicitado sin éxito que se permita realizar la itinerancia en un radio similar al establecido por la propia consejería ya en el 2015, que aún sigue vigente, y que no se permitirá ahora a otros profesores", concluye Afredo Mieres.