ANPE alerta de que la tasa de interinidad no deja de crecer en Asturias

OVIEDO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Este lunes la Consejería de Educación publicó la primera convocatoria de interinos para el curso 25-26, en la que se oferta el grueso de las plazas docentes 2.850 plazas, necesarias para comenzar con normalidad la actividad lectiva en las aulas asturianas el 9 de septiembre. El sindiato ANPE se ha referido a la misma y ha indicado que con estos datos, la tasa de interinidad se sitúa en el 22,82%, cifra que "un curso más se aleja notablemente del objetivo del 8% que marca la UE".

Así lamenta la organización que la tasa de interinidad no deja de crecer en Astyurias y recuerda que desde ANPE vinen alertando desde hace años sobre esta cuestión.

Incide el sindicato educativo en que además hay que tener en cuenta que aún queda pendiente la 2ª convocatoria de interinos prevista para el 9 de septiembre que, junto a estas 2.850 plazas, incrementará las contrataciones de docentes en torno a 500 plazas más, es decir, que con seguridad superará el 25% de tasa de interinidad.

Insisten en que las plantillas docentes necesitan mayor estabilidad y menor precariedad y reiteran que la elevada interinidad del profesorado "pone en riesgo la continuidad de los proyectos educativos, dificulta la consolidación de equipos docentes y repercute negativamente en la calidad de la enseñanza".

"La estabilidad de las plantillas es fundamental para garantizar el éxito escolar y la cohesión pedagógica de los centros a medio y largo plazo. Por eso, reclamamos ofertas de empleo público que respondan realmente a las necesidades de los centros educativos, partiendo de la eliminación de la tasa de reposición, permitiendo así una cobertura adecuada de las vacantes y una planificación coherente con la realidad educativa asturiana", indica la responsable de plantillas de ANPE, Mariela Fernández.

Por último, considera la organiación docente que resulta "especialmente preocupante" el abuso continuado de las medias jornadas en la oferta de plazas. Así, explican que especialidades como Filosofía presentan un 88% de las vacantes ofertadas a media jornada, mientras que en Sistemas Electrónicos este porcentaje alcanza el 100%.

Además en Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica, más del 50% de las plazas ofertadas son a media jornada. "Esta tendencia no solo genera inestabilidad y precariedad entre los interinos, sino que también merma los recursos humanos de los centros, afecta a la atención al alumnado y dificulta la conciliación laboral y personal del profesorado", concluye ANPE.