ANPE Asturias pide la creación de una Dirección General o Servicio específico para las Enseñanzas Artísticas

OVIEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato educativo ANPE Asturias ha reclamado este jueves la creación de una Dirección General o servicio "específico" para las enseñanzas artísticas en el Principado, tomando como base una ley estatal cuyo desarrollo está previsto a lo largo de los próximos cuatro años.

En un comunicado, ANPE ha señalado que es "imprescindible" que en Asturias exista una estructura administrativa específica que atienda las particularidades de las enseñanzas artísticas que se imparten en conservatorios, escuelas de arte, la ESAD y centros vinculados.

La nueva Ley reconoce la singularidad de las enseñanzas artísticas, pero en Asturias "no existe actualmente un referente administrativo que atienda sus necesidades, lo que dificulta la interlocución y la planificación autonómica", según el sindicato.

ANPE ha explicado que Educación está manteniendo reuniones desde el curso pasado con el Ministerio de Educación y representantes de todas las comunidades autónomas para coordinar el desarrollo de la ley.

Sin embargo, el sindicato ha lamentado que en Asturias "no se ha articulado aún un espacio de referencia autonómico", lo que deja a los centros asturianos "sin un interlocutor claro en la aplicación de la norma, figura que los docentes de estos centros reclaman con insistencia".