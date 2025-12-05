ANPE califica de insuficiente la subida salarial del 2,5% aprobada para 2025

Archivo - El presidente de ANPE, Gumersindo Rodríguez - CAPTURA DEL CANAL DE YOUTUBE DE LA JUNTA GENERAL

OVIEDO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

ANPE Asturias ha considerado "insuficiente" la subida salarial del 2,5% aprobada este viernes en la Mesa General de Negociación del Principado de Asturias para el personal al servicio de la Administración autonómica en 2025, al no compensar el aumento del coste de la vida previsto para el próximo año.

Según ha explicado el sindicato docente, la medida avalada por CCOO, UGT y CSIF no logrará paliar la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos, ya que el IPC estimado para 2025 se sitúa en torno al 3%. FSES, federación a la que pertenece ANPE, se ha abstenido en la votación.

"Ni siquiera el aumento aprobado del 2,50% será suficiente para compensar el IPC previsto, agravando la pérdida de poder adquisitivo", ha señalado César González, responsable de Nóminas y Finanzas de ANPE Asturias.

El sindicato ha reclamado una revalorización de los salarios docentes vinculada al IPC real y garantizada por ley, así como la apertura de la negociación del tercer tramo del Plan de Evaluación Docente. ANPE exige acabar con la discriminación que, a su juicio, sufre el profesorado asturiano respecto a otros empleados públicos que ya perciben el tercer tramo de la carrera profesional.

La organización ha recordado que el Gobierno del Principado firmó con ANPE y UGT un acuerdo que contemplaba este compromiso y ha instado al Ejecutivo regional y al PSOE a cumplir lo pactado y lo establecido en su programa electoral.

La nómina de diciembre de 2025 incluirá, además de la paga extraordinaria, los atrasos correspondientes a la subida del 2,5% calculados desde enero de ese mismo año, según lo aprobado en la sesión de la Mesa General celebrada en Oviedo.