ANPE reclama a Educación dos convocatorias semanales de interinos y califica el calendario de "retroceso"

OVIEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

ANPE ha reclamado a la Consejería de Educación que aumente la frecuencia de las convocatorias de personal interino previstas para el primer trimestre del curso 2026-2027, al considerar que el calendario publicado supone un "retroceso" respecto al ritmo alcanzado durante el pasado curso.

El sindicato ha señalado que la reducción de la periodicidad se aleja de los compromisos asumidos y ha reclamado medidas para revertir la situación. En este sentido, considera insuficiente recuperar el ritmo de convocatorias del curso anterior y pide avanzar hacia el objetivo de establecer dos convocatorias semanales de personal interino.

ANPE ha defendido que una mayor frecuencia permite agilizar la cobertura de vacantes y sustituciones, reducir los tiempos de espera y garantizar la continuidad educativa en los centros. Por ello, ha exigido a la Administración que cumpla los acuerdos y adopte medidas para hacer efectivo este compromiso.