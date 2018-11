El Antiguo Instituto acoge desde este jueves una exposición sobre Ingmar Bergman en el marco del FICX

Publicado 08/11/2018 18:05:01 CET

OVIEDO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Gijón (FICX) inaugura este jueves la exposición 'Ingmar Bergman y su legado en el arte y la moda', fruto de la colaboración con la Fundación Bergman, el Instituto Sueco, la Embajada de Suecia en Madrid y la Concejalía de Cultura y Educación de Gijón.

La muestra sirve así para conmemorar los 100 años del nacimiento de Bergman (1918-2007), uno de los más grandes artistas del siglo XX, autor de películas célebres como 'Sonata de otoño' (1978) o 'Fresas salvajes' (1957), filme que se proyectará dentro de la 56 edición del FICX, en la sección en colaboración con Laboral Cinemateca, según una nota de prensa de los organizadores del festival.

Esta previsto que a la inauguración acuda el embajador de Suecia en Madrid, Lars-Hjalmar Wide; el escritor y crítico de cine Israel Paredes, experto en la obra de Bergman; el concejal de Turismo, Deportes, Festejos y Juventud de Gijón, Jesús Martínez Salvador, y el director del FICX, Alejandro Díaz Castaño.

La muestra estará abierta, en la sala 2 del Centro de Cultura Antiguo Instituto hasta el próximo día 28 y en ella se podrán ver más de 20 fotografías y carteles de algunas de sus películas, así como una selección de ropa y accesorios.

La exposición se divide en cinco secciones diferenciadas y dos zonas de proyección, y se centra en el estilo de Bergman como icono involuntario de la moda, a través de cuatro de sus principales películas, 'El séptimo sello' (1957), 'Secretos de un matrimonio' (1973), 'Fanny y Alexander' (1982) y 'Persona' (1996).

DESDE LOS AÑOS 50

En la primera de las secciones, 'El emblématico Bergman: creador de tendencias involuntario', destaca la presencia de una réplica de su icónica camisa de cuadros de franela, pese a que nunca se propuso marcar tendencias.

Asimismo, la parte dedicada a 'El séptimo sello: angustia, muerte y soledad en los años 50' nos muestra una prenda inspirada en la simbólica capa negra con capucha que vestía en la película el actor Bengt Ekerot, interpretando a la Muerte.

Por otro lado, con 'Persona: el primer plano, la feminidad sueca y el modernismo en los años 60', la muestra refleja la postura de la mujer moderna en plenos años 60 y muestra un ejemplar del famoso sombrero de paja y las gafas de sol que lucía Bibi Andersson interpretando a Alma en la película.

Por su parte, 'Secretos de un matrimonio: política sexual y de género de Suecia en los años 70' es el título de la tercera parte de la exposición, en la que destaca un cartel original y un fotograma clave del filme, así como un camisón de rayas inspirado en el diseño original de Marimekko para la Marianne de esta película.

Por último, en 'Alta costura en el cine y extravagancia de fin de siglo', se puede ver una sección fotográfica de algunos de las prendas utilizadas en 'Fanny y Alexander', película que se llevó cuatro premios Oscar: mejor película extranjera, fotografía, dirección de arte y mejor diseño de vestuario.

La muestra cuenta además con dos zonas de proyección que mostrarán el documental 'Dear Director' (Marcus Lindeen, 2015), y un bloque de obras audiovisuales constituido por cuatro piezas: 'Ingmar Bergman and his Legacy in Fashion and Art' (Louise Wallenberg y Ludmila Christseseva, 2018), 'The Wanderer' (Thomas Broomé, 2011), 'Ingmar Bergman as a Style Icon' (Marie Nyreröd, 2018) e 'Ingmar Bergman through the Choreographer's Eye' (Fredrik Stattin, 2016). Todas estas obras muestran la influencia del cineasta sueco en la creación de tendencias en el arte y la moda. La exposición se completa con un grupo de siete citas destacadas del director y el libro 'The Ingmar Bergman Archives', de Paul Duncan y Bengt Wanselius (Taschen, 2018).