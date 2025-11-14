Aprobada la adjudicación para la construcción de una nueva rotonda de acceso al área comercial de Paredes (Siero)

OVIEDO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local celebrada esta mañana ha aprobado la adjudicación de las obras de construcción de una nueva glorieta en los accesos al área comercial de Paredes y Parque Principado. La actuación cuenta con un presupuesto de 872.044,06 euro y un plazo de ejecución de seis meses.

Desde el Ayuntamiento destacan a través de una nota de prensa que la actuación busca adecuar la capacidad del enlace a las necesidades actuales, ya que "soporta intensidades de tráfico superior a su capacidad, lo que provoca interferencias e importantes colas en momentos de alta intensidad al dar acceso a uno de los puntos más concurridos del Principado de Asturias".

Señalan que se trata de "una actuación largamente demandada, que llevaba más de 25 años esperando y que por fin va a poder hacerse realidad". Añaden que para el inicio de los trabajos se tendrá en cuenta la campaña navideña, y se empezará la obra, pero sin afectar a la calzada".