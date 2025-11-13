Aprobada en la Cámara una iniciativa para proteger el derecho al aborto con las críticas de Vox y PP

La diputada y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé en una rueda de prensa en la Junta General a 20/10/2025. - EUROPA PRESS

OVIEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha defendido este jueves en la comisión de salud una proposición no de ley sobre la adopción de determinadas medidas en relación con el aborto en la que, entre otras se insta al Gobierno central a que "el aborto quede reconocido como derecho fundamental en la Constitución Española". La iniciativa ha sido aprobada con el voto favorable de los grupos de la izquierda PSOE e IU-Convocatoria por Asturias y el rechazo de PP y Vox.

Entre las medidas incluidas en su propuesta, figurqa la difusión de la página www.quieroabortar.org, lanzada recientemente por el Gobierno estatal, dentro del sistema de salud, en los Centros Asesores de la Mujer y en los centros educativos de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y universidades. La iniciativa busca mantener actualizada la información sobre aspectos legales y médico-científicos del aborto, así como un mapa de los dispositivos sanitarios públicos asturianos que ofrecen la práctica del aborto.

En cuanto a la calidad asistencial, la propuesta plantea garantizar el acompañamiento de la mujer durante el proceso y facilitar que el aborto se realice, siempre que sea posible, en el centro más próximo al domicilio de la paciente, respetando su elección. Asimismo, se contempla la movilidad de profesionales sanitarios entre áreas para suplir posibles objeciones de conciencia en hospitales de menor tamaño.

Respecto al personal objetor, la PNL promueve agilizar la creación del Decreto que regula el Registro de Personas Profesionales objetoras, con el objetivo de "facilitar la organización asistencial entre las áreas sanitarias".

El socialista Jacinto Braña ha indicado que la iniciativa es necesaria. Así ha manifestado que si bien es verdad que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo es un hito que se logra hace algunos años, es cierto que en los últimos tiempos está siendo cuestionado y que "periódicamente tratan de poner en solfa".

"Esta siendo cuestionado de una manera virulenta por parte de algunas organizaciones políticas y otras que, bueno, que de alguna manera suave no se atreven a apuntarse a ese cuestionamiento, pero que con sus actos y con su discurso pues contribuyen a hacerlo", dijo Braña.

El portavoz de IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, ha agradecido la "pertinencia de la inicitova" defendida por Tomé y ha incidido en que "es importante alertar, precisamente, sobre derechos que pensamos consolidados pero que no tenemos que dar por hechos, que tenemos que seguir peleando día tras día".

CRÍTICAS DE PP Y VOX

Desde el PP, la diputada Pilar Fernández Pardo, ha criticado que lo que pretende Tomé es traer a la Cámara un tema "altamente ideologizado" y mostrado su rechazo a la propuesta respecto a la reforma constitucional y, en definitiva, la utilización ideológica de este tema.

"Desde el Grupo Parlamentario Popular, manifestamos, como no puede ser de otra manera, nuestro reconocimiento de los derechos establecidos en la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Consideramos absolutamente necesario garantizar que cualquier mujer que lo desee pueda hacerlo y que lo haga con las mayores garantías dentro del sistema sanitario público y dentro de los supuestos contemplados en la ley y Reconocemos también, de la misma manera, el derecho a la objeción de conciencia por parte de los profesionales afectados y contemplados también dentro de la norma", dijo la dipurtada.

La diputada de Vox, Sara Álvarez, ha mostrado su "repulsa" ante la iniciativa. "No acabamos de entender esta proposición suya que resulta ser una apología pro-abortista absoluta ociosa e inaceptable. Ya lo sabíamos, pero confirmamos ahora que son ustedes un partido extremista y peligroso, que se recrea en la cultura de la muerte y desprecia lo que es un derecho fundamental, que es la vida", dijo Álvarez Rouco.