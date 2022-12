Aprobada una Declaración Institucional en rechazo a la discriminación de personas con VIH

GIJÓN, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno Municipal de Gijón ha aprobado este miércoles una Declaración Institucional en la que muestran su compromiso y apoyo a las iniciativas que buscan la eliminación del VIH en el mundo y su rechazo a cualquier forma de discriminación a las personas que lo padecen.

De igual modo, se han sumado a las reivindicaciones del Comité Ciudadano Anti-SIDA del Principado de Asturias. La Declaración Institucional, aprobada con motivo de la celebración el pasado día 1 del Día Mundial del SIDA, ha contado con el apoyo de todos los grupos excepto Vox, mientras que el concejal no adscrito, Alberto López-Asenjo, no ha asistido al Pleno.

Un Pleno en el que al inicio de la sesión se ha guardado un minuto de silencio por el fallecimiento del periodista José Antonio Rodríguez Canal, Medalla de Plata de la Villa.

Entre esas reivindicaciones del Comté Ciudadano Anti-SIDA está: que se cumpla el Pacto Social contra la discriminación y la igualdad de trato asociada al VIH: un documento que contempla asegurar que los certificados médicos no incluyan el estado serológico como indicador de enfermedad infecto contagiosa, garantizar el acceso a las técnicas médicas y a la adopción, vigilar las situaciones de discriminación y reducir el estigma social.

También se pide que el acuerdo del Gobierno para eliminar el VIH como motivo de exclusión para el empleo público, se cumpla en todas las comunidades autónomas.

A esto suman el reconocer que la epidemia del VIH no terminará si las poblaciones más expuestas permanecen "criminalizadas, discriminadas, despedidas", además del movilizar los derechos de estas poblaciones para que sean reconocidos.

El Pleno rechaza, además, cualquier ley que discrimine a las poblaciones diana basadas en motivos de orientación sexual, identidad de género, la raza, el estatus de residencia legal, el uso de drogas, trabajo sexual y el estado del VIH con el fin de eliminar el estigma y la violencia contra las poblaciones diana.

Aboga, asimismo, por promocionar y asegurar todas las estrategias preventivas disponibles en relación a la infección por VIH (importancia del uso del preservativo, Profilaxis Post Exposición, Profilaxis Pre Exposición, acceso a las pruebas del VIH), sin obviar que el miedo a la discriminación es la mayor barrera para conseguir un diagnóstico temprano.

También apoya acelerar el progreso hacia el acceso universal a los servicios de salud de calidad, incluida la salud sexual y reproductiva y la salud mental, así como los servicios de atención integral para el VIH, la hepatitis viral y las infecciones de transmisión sexual.

Se apuesta, también, por luchar firmemente contra todas las formas de discriminación en nuestras comunidades (por ejemplo, la homofobia, la transfobia, serofobia, sexismo, contra las trabajadoras sexuales y usuarios de drogas) y la promoción de la participación de las minorías sexuales y raciales.

También se ha mostrado a favor de promover la educación integral en sexualidad es indispensable para la salud y el bienestar, que se ve esencial para que los jóvenes sean capaces de protegerse de un embarazo no deseado, del VIH y de las infecciones de transmisión sexual (ITS), así como para promover los valores de tolerancia, de respeto mutuo y de no violencia en las relaciones y, de ese modo, garantizar una transición sana hacia la edad adulta.

Al tiempo, ve importante asegurarse de que las personas con VIH disfrutan de todos sus derechos humanos y tienen igual acceso a la vida política, social, económica y cultural, sin prejuicios ni estigmatización, discriminación o represión de cualquier tipo.