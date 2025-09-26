Aprobada una iniciativa parlamentaria que condena el genocidio en Gaza y reclama acción institucional frente a Israel

OVIEDO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La última sesión del Debate de Orientación Política de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) ha servido este viernes para aprobar una propuesta de resolución presentada por los grupos forman el Gobierno asturiano, PSOE y Convocatoria por Asturias, en la que se condena "de manera categórica el genocidio perpetrado por el Estado de Israel contra la población palestina", especialmente en la Franja de Gaza, calificándolo como "la mayor masacre contra población civil desde la Segunda Guerra Mundial".

La iniciativa ha salido adelante a pesar de los votos en contra de Vox, la abstención del PP, que ha presentado su propia iniciativa y que ha sido rechazada, y la ausencia de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé en la votación de esta propuesta.

La propuesta ambién muestra el respaldo al reconocimiento del Estado palestino acordado por el Gobierno de España e insta al Ejecutivo central a continuar impulsando el mismo posicionamiento entre el resto de países de la comunidad internacional.

En el texto aprobado, se insta al Consejo de Gobierno del Principado a dirigirse al Gobierno de España para exigir la ruptura de relaciones diplomáticas, comerciales y militares con el Estado de Israel, así como para promover que los responsables de estos "crímenes de guerra" sean puestos a disposición de la justicia internacional.

Asimismo, se reclama la exclusión de cualquier representante del Estado de Israel en competiciones deportivas o eventos culturales, siguiendo el precedente aplicado a Rusia tras la invasión de Ucrania.

La propuesta también insta al Ejecutivo autonómico a rescindir cualquier contrato que la Administración del Principado, sus entes públicos, organismos autónomos o empresas públicas tengan suscrito con empresas israelíes, e impulsar que este mismo criterio sea adoptado por el resto de instituciones públicas de Asturias. En todo caso, se pide garantizar "el suministro de medicamentos alternativos que aseguren la indemnidad de los pacientes y su adecuada atención sanitaria".

Convocatoria por Asturias, a través del diputado Xabel Vegas, ha acusado durante el turno de fijación de posición al presidente del PP asturiano y portavoz parlamentario, Álvaro Queipo, de "perder una oportunidad" para condenar "sin ambages" lo que ha calificado como "el genocidio del pueblo palestino por parte del Gobierno de Israel", y ha lamentado que sea "incapaz" de pronunciar esa palabra mientras otros dirigentes del propio partido, como el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, o su homólogo en Galicia, Alfonso Rueda, sí lo han hecho.

"Ustedes han decidido situarse en el lado incorrecto de la historia", ha afirmado en la Junta General, señalando que la derecha asturiana se alinea "con la señora Ayuso" en lugar de defender, a su juicio, una posición clara ante la ofensiva israelí sobre Gaza.

También ha criticado la propuesta presentada por los 'populares', en la que se reclama "un alto el fuego", algo que han considerado insuficiente. "No se han enterado ustedes de absolutamente nada. Esto no es una guerra, es un genocidio, es una política de exterminio", han sostenido.

El socialista José Miguel Huerga ha cargado contra quienes no utilizan el término "genocidio" para describir la situación en Gaza, acusándoles de incurrir en una "absoluta cobardía política", al definir como crisis humanitaria lo que, según ellos, supone un genocidio reconocido por Naciones Unidas.

El diputado autonómico y portavoz parlamentario del PP asturiano, Luis Venta, ha criticado lo que considera una "utilización política" del conflicto en la Franja de Gaza por parte de la izquierda, y ha advertido del peligro de "erigirse en repartidores de carnés de conciencias buenas y malas", en referencia a las posiciones expresadas desde los grupos del Gobierno autonómico.

Durante su intervención, ha instado a que se prioricen los hechos frente a los "debates semánticos" sobre si se trata de un genocidio, una matanza o una masacre. "Ustedes le dan más importancia a las palabras que a los hechos", ha afirmado.

El diputado 'popular' ha acusado a los partidos de la izquierda asturiana de "señalar" a quienes no emplean el "vocabulario deletreado" que, según ha dicho, pretenden imponer "al más puro estilo de sus amigos de Bildu".

MINUTO DE SILENCIO

También durante el turno de fijación de posición, el diputado de Vox en la Junta General Javier Jové ha reclamado un minuto de silencio en memoria de lo que ha calificado como "víctimas despreciadas" en distintos conflictos internacionales, comenzando por los más de 1.200 israelíes asesinados por Hamás, "también a los cristianos que son víctimas de un genocidio en África, en el Congo, en Nigeria o en Siria...", reeprochando que muchas de ellas "sean olvidadas" o "ignoradas".

Ha criticado que el Parlamento asturiano se convierta en espacio de discusión sobre conflictos internacionales, al considerar que se está desviando del objeto del debate. "Esto no es la ONU, estamos en un debate sobre el estado de la región, de una región pequeña, montañosa, en el norte de España", ha afirmado.

Además, ha cuestionado la autoridad moral del organismo internacional al que aludían otros grupos durante el pleno. "Tampoco es que la ONU sea ejemplo de nada, porque es un nido de sátrapas y de tiranos", ha concluido.

El diputado del Grupo Mixto y portavoz parlamentario de Foro, Adrián Pumares, ha condenado la "dramática" situación que vive la población civil en la Franja de Gaza y ha criticado también el "uso político" del conflicto por parte de los partidos que sustentan al Gobierno autonómico, a los que ha acusado de haber construido un "relato interesado" para dividir entre "buenos y malos". "Utilizar un genocidio con miles de civiles y niños muertos para sacar rédito político es una absoluta vergüenza", ha afirmado.

El diputado ha lamentado que se haya intentado desviar el objeto del debate regional "para discutir si se utiliza el término masacre o genocidio". A su vez, ha recordado que en octubre de 2023 el grupo Hamás perpetró un ataque "igualmente injustificable" que causó la muerte de 1.195 personas y la toma de 251 rehenes, lo que derivó en la declaración de guerra de Israel contra Gaza.

Pumares ha defendido que "lo que verdaderamente importa" son las víctimas civiles y ha elogiado el gesto de la diputada Covadonga Tomé, que promovió un minuto de silencio en el hemiciclo durante la jornada del Debate de Orientación Política del miércoles.

En este sentido, ha criticado que el Gobierno no optara por una declaración institucional o una posición conjunta de la Junta de Portavoces. "Si tuvieran voluntad de acordar algo, no hubieran traído una propuesta de resolución. Les da exactamente igual lo que determine esta Cámara, ya han construido su relato", ha afirmado.

Pumares también ha reprochado la "contradicción" de quienes califican los hechos como genocidio pero afirman que "jurídicamente cuesta romper relaciones con determinadas empresas o farmacéuticas". "Una cosa tiene que ir de la mano de la otra, si no, se quedan solo en el mensaje", ha advertido.

Por último, ha lamentado que se califique como "fachosfera" cualquier posicionamiento que no se alinee con el discurso de los grupos de la izquierda. "Hoy, quien sale verdaderamente retratado son ustedes", ha concluido.