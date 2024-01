Aprobada la moratoria de licencias VUT entre cruce de acusaciones por el efecto llamada

Foro y PP culpan al Gobierno anterior de que Gijón lidere el crecimiento de pisos turísticos en España



GIJÓN, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Corporación gijonesa ha aprobado este miércoles, por unanimidad, en un Pleno Extraordinario, la moratoria por un año de la tramitación de licencias de comunicación ambiental de Viviendas de Uso Turístico que estén incluidas en la zona de gran afluencia turística de la ciudad.

El debate plenario no ha estado exento de cruce de acusaciones entre la izquierda y el Gobierno local por el "efecto llamada" tras el anuncio de la moratoria, pero también la oposición ha criticado que no se les diera traslado los dos estudios sobre la radiografía de las VUT en la ciudad ni tampoco el plan de medidas, que será presentado en Fitur (Madrid).

En este sentido, el portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, ha reivindicado que Gijón es el primer municipio asturiano que afronta el problema de proliferación de este tipo de viviendas.

Asimismo, ha destacado que adoptan las primeras medidas "contundentes" solo siete meses después de acceder al Gobierno y tras cuatro años "de absoluta inacción" en el mandato anterior de PSOE e IU.

Es por ello, que ha asegurado que le sorprende que desde el PSOE se quiera atribuir el mérito de encargar un estudio sobre las VUT, que recibieron a finales de 2022, cuando desde esa fecha no hicieron "absolutamente nada" para atajar el problema.

Al tiempo, ha llamado la atención sobre que Gijón, junto con Málaga, son las dos ciudades donde más crecieron las plazas de Viviendas de Uso Turístico en el último año. A mayores, ha sostenido que en Gijón este tipo de viviendas crecieron "como la espuma" en el mandato anterior, con 2.383 nuevas plazas en cuatro años.

En este sentido, ha incidido en que mientras que otras ciudades como Barcelona aplicaron medidas urbanísticas y de inspección "eficaces", aquí es el actual Gobierno quien las va a tomar.

Por otra parte, ha justificado que solo se haga la moratoria en zonas donde se observa una concentración mayor de VUT, la cual ha dicho que coincide con la zona de gran afluencia turística.

Ha argumentado, a este respecto, que suspender licencias en todo Gijón sería "fácilmente revocable" en los tribunales porque se consideraría una decisión "arbitraria".

Ha defendido, asimismo, que el Gobierno local se ha regido por los criterios de expertos jurídicos. También ha apuntado que durante la moratoria se determinarán los indicadores por los que no se conceden más licencias, que serán de aplicación a todo el municipio gijonés.

En cuanto al "efecto llamada", ha acusado a IU de provocar 209 nuevas solicitudes de licencia VUT, por salir a anunciar una moratoria que sabía que el Gobierno local quería aplicar.

TURISMO DE CALIDAD

La vicealcaldesa y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, portavoz a su vez del PP, ha destacado que se quiere potenciar un turismo de calidad pero cuidando la ciudad y con un equilibrio entre gijoneses y visitantes.

Ha resaltado, al tiempo, que Gijón toma el liderazgo en Asturias en la regulación de este tipo de viviendas que, desde 2019, ha crecido un 59 por ciento, siendo la cifra de aumento más alta de todo el país, según la edil, que ha acusado al Gobierno anterior de no adoptar medidas.

En esta misma línea, ha recalcado que el crecimiento en el último año ha sido de un 19 por ciento. Dicho esto, ha asegurado que, a pesar de la "alarma" generada por IU por hablar de la moratoria, no hay un problema real en la ciudad, pero sí ve necesario tomar medidas en barrios donde hay mayor número de licencias VUT, para un crecimiento sostenido y equilibrado del turismo.

Ha apuntado, asimismo, que con esta moratoria en una zona donde hay "cierta tensión", dará tiempo a diseñar un plan regulatorio de aplicación a toda la ciudad.

Pumariega ha incidido en que las VUT van a seguir creciendo por la demanda turística, a lo que se ha mostrado a favor de una limitación en zonas concretas donde su número sea ya excesivo, y no de una restricción general. Ha descartado, además, que el problema pase a barrios limítrofes a la zona de moratoria, al insistir en que cuando se decidan las medidas será para toda la ciudad.

Por parte del PSOE, el concejal Constantino Vaquero ha recalcado que es competencia regional la declaración de zonas tensionadas, si bien les ha recriminado que no aplicarán ninguna medida del informe encargado por el anterior Gobierno a la Universidad de Oviedo.

Además, ha criticado que marquen una zona para la moratoria que coincide con la de la gran afluencia turística, que, a su juicio, "poco o nada" tiene que ver con la problemática de las VUT.

También ha tildado de "endeble" la fundamentación jurídica de la moratoria, al tiempo que ha reprochado al Gobierno local el "efecto llamada" provocado por algo que ha dado por seguro será discutido en los tribunales. "El daño ya está hecho", ha lamentado el edil, que ha culpado al Gobierno de originar "un problema social".

En el caso de Vox, su portavoz, Sara Álvarez Rouco, ha incidido en que hay "muchos intereses cruzados", si bien ha considerado que la moratoria da un tiempo "sumamente valioso". Eso sí, ha pedido al Gobierno local que no plantee este asunto como un "castigo", sino que busque integrar las VUT en los intereses de la ciudad.

Rouco ha recalcado que los propietarios de VUT son generadores de riqueza para la ciudad, por lo que ha animado a no ceder a los planteamientos "restrictivos" de la izquierda. Sí que ha reclamado un mayor control ante posibles viviendas ilegales.

EFECTO LLAMADA

El portavoz de IU, Javier Suárez Llana, ha replicado a Martínez Salvador que el "efecto llamada" lo creó el Gobierno local al anunciar una moratoria cuando sabía que no podría aprobarla de inmediato. También ha remarcado que la zona de gran afluencia turística usada para delimitar la moratoria sirve para fijar horarios comerciales y no de turismo.

Al margen de ello, ha indicado que ni la moratoria ni la regulación de licencias VUT pueden ser las únicas medidas, sino que se necesita, entre otras cosas, un plan de orientación comercial con medidas "ambiciosas", más vivienda pública y no fiar el desarrollo económico de la ciudad al turismo.

Por parte de la portavoz de Podemos, Olaya Suárez, esta ha criticado al Gobierno local que les pida un "acto de fe" mientras cercena, a su juicio, la información a la oposición.

También ha mostrado su preocupación por lo que pase en los barrios limítrofes durante la moratoria y ha advertido de que hay pisos que se alquilan de manera residencial en invierno y en verano para turistas, lo que, según ella, es "ilegal" y se está haciendo en Gijón "con total impunidad".

Suárez ha remarcado, asimismo, que el "descontrol" de licencias VUT no se puede responder con medidas "timoratas", a lo que ha criticado la "pasividad y permisividad" con un problema que, a su juicio, está encareciendo los alquileres y dificultando el acceso a una vivienda. "Estamos fallando a la gente", ha lamentado.

La anécdota del Pleno la ha puesto la alcaldesa, Carmen Moriyón (Foro), cuando ante la petición del PSOE de que querían conocer la opinión del concejal no adscrito, Óliver Suárez, ha respondido con un "yo también quería un coronel y no me quiso él". Bromas aparte, ha recordado que el Pleno se organiza en la Junta de Portavoces.

En el Pleno se ha indicado que el número de VUT registradas en Gijón es de 1.425, a fecha de agosto de 2023, frente a las 1.197 correspondientes hasta esa fecha en 2022 (+19 %). En el caso de plazas de alojamiento en VUT registradas, para el mismo periodo subió de 5.788 a 6.901 (+19,2%).

También se ha incidido en que el crecimiento de las plazas en VUT registrada es más de diez veces superior al que corresponde a hoteles y establecimientos extrahoteleros, llegando a suponer un 56,9 por ciento del total.