Aprobada una subvención de 100.000 euros para refugiados de Palestina

Archivo - Imagen de archivo de una representación de la FSA-PSOE en la marcha por Palestina celebrada en Gijón. - XUAN CUETO FSA-PSOE - Archivo

OVIEDO 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias concederá una subvención directa de 100.000 euros al Comité Español de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo con el fin de asegurar el derecho a una educación de calidad de los menores vulnerables afectados por la crisis humanitaria en Gaza.

Esta aportación, a través de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, contribuirá a que cien mil niños puedan continuar sus estudios.

También facilitará que 290.000 jóvenes sigan formándose mediante modalidades de educación a distancia, esenciales ante la destrucción de infraestructuras y la dificultad de acceso a los centros educativos. Además, estos fondos financiarán durante seis meses los salarios de diez docentes.

El programa integra acciones de apoyo complementario, como la distribución de kits educativos, materiales de autoaprendizaje y suplementos nutricionales, además de la identificación y derivación de menores en situación de desprotección, según ha informado el portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, en la rueda de prensa posterior a la reunión de Consejo de Gobierno del Principado de Asturias.