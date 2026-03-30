Aprobado un gasto de 21,5 millones para la transformación de la depuradora de Villaperi (Oviedo) en biofactoría

Archivo - Depuradora de Villaperi, en Oviedo. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha autorizado un gasto de 21.519.854 euros para contratar, de manera conjunta, la redacción del proyecto y las obras de construcción de las infraestructuras necesarias para el tratamiento avanzado de fangos en la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Villaperi, en Oviedo.

Esta actuación, cofinanciada por el Instituto de Transición Justa, facilitará la deshidratación de los lodos generados en la mayor depuradora de Asturias, según ha informado el Principado en nota de prensa este lunes. Con los tratamientos previstos se conseguirán dos objetivos: reducir el volumen de los fangos para transportarlos al centro de tratamiento de Cogersa y favorecer la generación de biogás, un combustible cien por cien renovable que se reutilizará en la propia EDAR.

El Ejecutivo autonómico tiene en marcha varios proyectos para transformar la depuradora ovetense, la mayor de Asturias, en una gran biofactoría de última generación. Con este fin, se crearán una planta de agua regenerada que abastecerá la industria del área central, otra de cogeneración alimentada con el biogás y un parque fotovoltaico para cubrir el consumo energético. De este modo, el complejo combinará la depuración avanzada con la producción de energía renovable y la reducción de la huella de carbono.

La conversión de Villaperi moviliza más de 50 millones de fondos europeos y el Principado reserva este año más de 109 millones del presupuesto autonómico para la modernización del ciclo integral del agua. Estos fondos impulsarán actuaciones de abastecimiento, saneamiento y depuración en prácticamente todos los concejos de Asturias.

Este acuerdo se ha adoptado en la reunión del Consejo de Gobierno celebrada hoy en Coaña, aunque los mismos se ratificarán esta tarde en una sesión telemática, dado que, al no haber podido participar el presidente, Adrián Barbón, ni la vicepresidenta, Gimena Llamedo, "es preciso garantizar de este modo la seguridad jurídica de todos los asuntos".