Aprobado el Plan de Normalización Llingüistica de Xixón 2020/2023, entre dudas de PP y Cs y rechazo de Vox

Eladio de la Concha critica que se trate de imponer una lengua que no habla casi nadie

GIJÓN, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Corporación gijonesa ha dado luz verde este lunes en el Pleno, con el rechazo de Vox y la abstención de Ciudadanos y PP, al Plan de Normalización Llingüistica de Xixón 2020/2023.

Este establece un plan de acción, con medidas a aplicar dentro de un plan progresual y consensuado, y de acuerdo a la Legislación vigente, respetando los principios de libertad y voluntariedad de su uso por parte de la ciudadanía.

El concejal de Educación y Cultura, Alberto Ferrao, ha defendido que el asturiano es una llingua "con historia propia, centenaria" y la necesidad de una regulación normativa para evitar su pérdida. Ha remarcado, asimismo, que este documento salió del consenso, salvo la postura en contra de Vox. Además, ha reivindicado la protección "de nuestro patrimonio".

En el caso de IU-IAS, socio de Gobierno local, su portavoz, Aurelio Martín, ha sostenido el día a día en Xixón transcurre "con total normalidad" en dos lenguas, aunque ha precisado que la Administración suele ir por detrás del uso cotidiano.

Es por ello, que ha indicado que con este Plan en tres años debe introducirse en la Administración "con naturalidad y de manera transversal", además de que ha apostado por promocionar su uso en ámbitos menos habituales como el empresarial o universitario.

La concejala de Ciudadanos Ana Isabel Menéndez ha alabado el intento de consenso del Gobierno local, pero ha avanzado que se su grupo se va a mantener en la abstención. No quieren que se haga "partidismo" con su voto, a lo que ha recalcado que dicen no a la oficialidad y la imposición, pero sí a la protección de un patrimonio y su uso voluntario por los ciudadanos.

El portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, ha incidido en que este Plan es continuidad del aprobado bajo mandato de su partido y ha dado la bienvenida a quien se sume a él.

Ha recalcado, además, que esta lengua es patrimonio cultural e inmaterial de todos los asturianos y "en nada" se opone al progreso. Se hace preciso, eso sí, un consenso también social, cultural y ciudadano, que no se base en la imposición. Ha incidido en que este Plan no tiene tampoco nada que ver con la cooficialidad.

INCUMPLIMIENTOS

Por parte del concejal de Podemos-Equo Xixón Juan Chaves ha llamado la atención sobre que este Plan es prácticamente igual al que se aprobó en el mandato anterior, a lo que ha recalcado que buena parte de ese no se cumplió. Ha apostado por que Xixón sea un concejo ejemplo de bilingüismo y ha animado a todos los grupos políticos a no romper el consenso alcanzado en este Pleno con anterioridad.

"Ni es el momento ni se dan las circunstancias", ha recalcado, por su lado, el portavoz del PP, Alberto López-Asenjo. También ha considerado que el marco adecuado para el desarrollo de este Plan debería haber sido al amparo de la Administración regional y ha apelado al impacto económico que tendrá en las arcas municipales.

Lo ha tildado, además, de "lenguaje ficticio", el que se recoge en este Plan, al aludir a las distintas variantes del asturiano. Ha mostrado, además, "serias dudas" a la "imposición" que se quiere hacer.

LENGUA "ARTIFICIAL Y FICTICIA"

El portavoz de Vox, Eladio de la Concha, ha opinado que este Plan municipal esconde una pretendida cooficialidad del asturiano. En este sentido, ha lamentado que este Gobierno es especialista en crear problemas donde no los hay y ha rechazado que una lengua se imponga.

Ha aclarado que no tienen problema con que la ciudadanía se exprese como quiera, pero otra cosa es que se quiera hacer oficial. Para De la Concha, lo que se pretende "imponer" es una Llingua, que no asturiano según él, que no la habla casi nadie, al considerar que es artificial y que en Asturias hay múltiples variantes.

Crearía, a su juicio, esa oficialidad, ventajas y desventajas entre quienes lo hablan y no lo hablan y supondría un elevado gasto su implantación.

En el Pleno, además, se ha aprobado, con el voto en contra de Vox, la abstención del PP y el resto a favor, la modificación tanto de las Ordenanzas Fiscales y las tasas de agua y alcantarillado y de recogida y tratamiento de residuos para el ejercicio de 2020. Todo ello había sido modificado para paliar los efectos económicos de la pandemia de la COVID-19.