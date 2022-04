Aprobado en Oviedo un suplemento de crédito de 44,5 millones, que la oposición critica por imprevisión y electoralismo

OVIEDO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado este lunes, con los votos del equipo de Gobierno formado por PP y Ciudadanos, un suplemento de crédito de 44,5 millones de euros con cargo al remanente.

PSOE y Somos han votado en contra y Vox se ha abstenido, criticando todos los grupos de la oposición al Ejecutivo municipal por electoralismo e imprevisión, al haber pasado menos de un mes de la aprobación de las cuentas de 2022.

El concejal de Economía, Javier Cuesta, ha argumentado la necesidad del suplemento para reforzar el presupuesto y afrontar las consecuencias socioeconómicas de las crisis del coronavirus y de la invasión rusa de Ucrania. Un suplemento con el que el presupuesto municipal superará los 300 millones, cifra que el edil ha calificado de "histórica".

Del mismo modo, Cuesta resaltó el suplemento de 907.000 euros para la Fundación Municipal de Cultura, que el Gobierno local también sacó adelante.

Mencionó el concejal de Economía algunas de las incorporaciones del suplemento como los 225.000 euros de ayuda directa a la población ucraniana; o las ayudas para pymes y autónomos frente a las consecuencias de la pandemia y de la guerra.

Igualmente, hizo hincapié en los más de 3 millones para paliar desviaciones de costes que el presupuesto no contemplaba, sin descartar un nuevo suplemento de crédito en los próximos meses.

Cuesta se refirió a partidas para reforzar limpieza y seguridad, actividad cultural, deportiva y festejos, así como actuaciones en centros sociales, universidad popular o políticas de conciliación. Además, defendió la amortización de deuda con cargo a remanentes para "mejorar la situación financiera del Ayuntamiento".

Desde el PSOE, la edil Ana Rivas ha recriminado que "los ovetenses no van a ver ni las migajas de esos más de 44 millones". "No es lo que Oviedo necesita", ha advertido, afeando la amortización de deuda en lugar de destinarlo a autónomos, pymes y familias.

"Dilapidan una oportunidad de apoyar a la sociedad y a la economía local", ha dicho la concejala, reprochando que el suplemento llegue semanas después de aprobar el presupuesto. Para Rivas deberían centrarse en ayudas directas a la ciudadanía, programas de empleo e inversiones.

El concejal de Somos Rubén Rosón sostiene que esta medida pretende corregir una "cagada descomunal" del concejal de Economía en el presupuesto que se aprobó "hace apenas unas semanas". Un "patinazo" que, entiende, supone "una triste historia" para el Ayuntamiento de Oviedo, ya que "no llega a utilizar el 40% de los recursos disponibles".

Para el edil de la marca local de Podemos, este suplemento resulta "absolutamente conformista y vergonzante" porque de los 45 millones, "29 millones van directamente de las arcas públicas a pagar deuda de manera adelantada".

Asimismo, la portavoz de Vox, Cristina Coto ha puesto el acento en el récord de tesorería con 109 millones acumulados en tres años "a costa de no inyectar recursos en plena pandemia", ni a la inversión productiva ni al refuerzo de servicios básicos.

"Ni un mes después de aprobar los presupuestos, con retraso, ya hacen una modificación de este calibre para destinar más recursos, a costa del remanente de tesorería, a gastos que no son sobrevenidos sino perfectamente previsibles", ha afirmado Coto, apuntando a la proximidad de las elecciones municipales del próximo año.

OTROS ASUNTOS DEL PLENO

En la sesión plenaria de este lunes se aprobó también, entre otros asuntos, la desafectación parcela para construcción centro de educación especial en Monte Cerráu con los votos a favor de PP, Ciudadanos, PSOE y Vox, y la abstención de Somos.

En el turno de ruegos preguntas de los grupos de la oposición al Ejecutivo, uno de los momentos más tensos fue el vivido entre el alcalde, Alfredo Canteli, y el portavoz socialista y exalcalde, Wenceslao López, a cuenta de los terrenos de la antigua fábrica de armas de La Vega.

López reprochó al actual equipo de gobierno que haya "sepultado y enterrado" el expediente, acusando a Canteli de que le pese más "el sectarismo político que Oviedo".

Por su parte, el alcalde afirmó que no existía "ningún contrato vinculante" entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento sino únicamente "un protocolo de intenciones" de la etapa del Ejecutivo de PSOE, Somos e IU, que "no obliga a ambas partes". Además, Canteli aseveró que desde el Ministerio les pidieron que "no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en la etapa anterior".

Otro enfrentamiento se vivió entre el 'popular' Mario Arias y la edil Cristina Coto con relación a los accesos del Carlos Tartiere, aunque también enfocado a la antigua afiliación de Coto al PP, antes de haber sido cargo público de Foro y actualmente de Vox.

El desarrollo urbanístico de El Cristo fue uno de los asuntos sobre los que preguntó la oposición. Al respecto, el concejal de Urbanismo, Ignacio Cuesta (Cs), indicó que desde el Ayuntamiento se está "en contacto permanente" con Principado, Tesorería y Policía para tratar de reconducir "con rigor y discreción" el proyecto.