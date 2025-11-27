Del Arco dice que los cambios informáticos que retrasaron las valoraciones de Dependencia ya se han superado

Consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco. - CAPTURA WEB JGPA

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, ha manifestado este jueves el compromiso con la ley de Dependencia por parte de los técnicos, de los jefes de servicio de sección, la directora general y ella misma y el objetivo claro de valorar en plazo. "Puedo asegurar que el compromiso es absoluto y total de todas las personas del servicio de dependencia", indicó la consejera, que ha resaltado la implantación en julio de la Historia Social Única y el fallo informático por el volcado de datos como causa del retraso en los plazos y la resolución de valoraciones de la ley de dependencia.

Del Arco ha comparecido en comisión parlamentaria a petición de Vox para dar cuenta de su gestión y ha incidido en explicar las modificaciones llevadas a cabo para mejorar los plazos de valoración de la dependencia.

Ha indicado que esta Historia Social Única no es sólo una aplicación informática, sino que es un modelo de gestión de los servicios sociales, como tiene la historia médica, y su implantación hizo que los 78 municipios volcasen sus datos junto con los que tenían de dependencia. "Esto produjo alteraciones en el sistema. Es una cuestión temporal", dijo Del Arco, que ha indicado que ya se han recuperado los ritmos y cifras anteriores al volcado de esos datos.

"Se produjo una unión de datos que en algunos casos encontramos con un número importante de registros repetidos. Entonces, eso ha supuesto tener que hacer coordinaciones quincenales con la Dirección General de Informática del propio servicio de dependencia por el que se están depurando datos de forma continuada. Estamos ahora mismo en un nivel óptimo y retomando los plazos, los tiempos de valoración que teníamos antes de la implantación de la Historia social única", insistió la consejera que reiteró que el objetivo pasa por resolver en el plazo que marca la ley.

VENTAJAS DE LA HERRAMIENTA

Ha considerado que la funcionalidad de la Historia Social Única es un hito para los servicios sociales y un avance importantísimo. Ha explicado que de la Historia Social Única evita mecanizar datos por dos partes, los servicios sociales municipales y el propio servicio. Al disponer de una herramienta básica de organización de desplazamientos, los valoradores, la propia herramienta permite calcular rutas eficientes acortando los tiempos.

Además cuenta con otras funcionalidades como herramienta clave, por ejemplo, podrá contar con información completa a la hora de elaborar los planes individuales de actuación para la prestación elegida se podrá hacer de una forma más ágil. Asimismo, prevé que los centros privados puedan justificar la estancia de las personas sin tener que presentar facturas, algo que supone "un paso clave que permite automatizar los procesos de interoperabilidad para el cálculo de la capacidad económica".

Ha añadido que de igual manera, están trabajando con un convenio con la Consejería de Salud que permitirá el acceso a la información médica y evitará que los propios solicitantes tengan que presentar el informe.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

El grupo solicitante de la comparecencia, Vox, ha considerado que desde la consejería dirigida por Marta del Arco "están alimentando permanentemente el caos".

Así la diputada Sara Álvarez Rouco ha considerado que "las políticas socialistas no funcionan porque son una fábrica de desfavorecidos". "Cada vez más personas dependientes del salario social, cada vez más personas con trabajo que no llegan a fin de mes.

Cada vez más personas en estado de dependencia y cada vez más niños en situación de pobreza extrema. Esa es la foto", dijo la diputada de Vox, que ha añadido que "la acción de los Servicios Sociales brilla por su insuficiencia y, frecuentemente, por su incapacidad".

Desde el PP, Beatriz Polledo, también se ha mostrado muy crítica con la gestión de Marta del Arco. Ha dicho Polledo que "el estado actual de los servicios y derechos sociales en Asturias evidencia una serie de debilidades estructurales que exigen una respuesta pública mucho más ambiciosa, mejor planificada y con mayor nivel de transparencia, que la consejera está siendo incapaz de ofrecer".

"Es imprescindible una revisión profunda de las políticas sociales orientadas a la prevención, garantizar derechos y asegurar que los recursos lleguen a tiempo allá donde más se necesitan", dijo la diputada del PP.

Desde IU-Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas ha indicado que "más allá de esa incidencia en el sistema informático, que además entiende que el volcado de los datos de 78 ayuntamientos no debe ser sencillo, una vez resuelta es una buena noticia que dispongamos de esta Historia Social Única que tenemos que celebrar".

El diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares, ha indicado que en lo que se refiere a las valoraciones de la Dependencia y la Discapacidad, "errores informáticos aparte, resulta evidente que no se es capaz por parte de la consejería de Bienestar ni por parte tampoco de la de Salud, de solucionar este problema".