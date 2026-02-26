Del Arco garantiza que ninguna persona dependiente en Asturias se quedará sin la atención adecuada

Archivo - Una persona dependiente en silla de ruedas, en un vehículo adaptado. - CAIB - Archivo

OVIEDO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, ha asegurado este jueves que ninguna persona dependiente en Asturias se quedará sin la atención adecuada y en función de su programa individual de atención del recurso que necesite, porque este Gobierno es un Gobierno compromiso con el estado de bienestar y con las personas.

Del Arco se manifestaba así ante la pregunta y las críticas de la diputada de Vox, Sara Álvarez Rouco. Ha dicho la consejera que el camino es claro y pasa por trabajar para garantizar el estado de bienestar.

"Analizar la situación, planificar, asignar presupuesto, evaluar, volver otra vez a planificar, asignar presupuesto. Esto es lo que viene llamándose trabajar", indicó la consejera.

Álvarez Rouco ha trasladado a la consejera que no debe olvidarse de que "son los garantes del estado de bienestar y están incumpliendo".

"Es que son incapaces de resolver y llevan 40 años gobernando y con la misma situación sin solución. Por todo ello, pues mire, nos podemos hacer preguntas. ¿Cuántas personas están esperando? ¿Cuántas están esperando una plaza residencial? ¿Cuántas están pendientes de una prestación? ¿Y cuántas de ellas se encuentran en situación de gran dependencia?", dijo, la diputada de Vox.

Por otra parte, en otra de las preguntas a la que ha sido sometida, la consejera ha asegurado que para su Gobierno lo primero son las personas y la dependencia es un derecho social y un sistema justo de copago que debe proteger, no penalizar a las personas, debe acompañar y no penalizar.

"Desde este Gobierno y desde esta consejería estamos elaborando el decreto que va a regular las prestaciones del SAD y que va a tener en cuenta, como no puede ser de otra forma, las necesidades de las personas porque la dependencia es un derecho y un copago no debe penalizar a las personas que lo necesitan", dijo.

La consejera respondía así a la pregunta planteada en Comisión Adrián Pumares Suárez a la consejera de Derechos Sociales y Bienestar sobre en qué consiste el debate que pretende abrir respecto al copago en el sector de los cuidados.

"Usted cree que en este Gobierno de unidad progresista vamos a plantear un decreto que regule el copago, un decreto que regule las prestaciones de todo un sistema de autonomía cargando a las personas con un copago? ¿Usted cree realmente que esto va a ser así?", replicó Del Arco a Pumares.

Ha explicado la consejera que esa frase surge en una mesa de Consejeros y consejeras, representantes de Navarra, Galicia, País Vasco y Castilla-La Mancha, en el marco de un congreso internacional, CECOEC, sobre cuidados de larga duración y envejecimiento activo.

"Estábamos analizando los servicios del sistema de atención a la dependencia, su naturaleza y su coste, y coincidimos todos en la necesidad de avanzar hacia criterios comunes entre comunidades autónomas. Fue en ese momento donde señalé la conveniencia de abrir ese debate en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Salud", dijo la consejera.

Pumares por su parte ha incidido en que la realidad es que las comunidades autónomas, y usted lo sabe esto mejor que yo, han asumido un peso creciente del gasto, mientras que el Estado no ha rescindido.

"Yo por eso creo que abrir un debate en torno al copago, cuando usted no exigió previamente una financiación suficiente por parte del Estado, es injusto y es innecesario. Creo que convertir a los usuarios en la variable de ajuste en un sistema que está claramente infrafinanciado, desde luego no es la solución a los problemas que tiene la ley de dependencia o que tiene el sistema de cuidados", dijo el diputado del Grupo Mixto.