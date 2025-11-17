Arco Iris recibe el XVIII Premio José Lorca por su defensa de los derechos de la infancia

OVIEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, ha entregado este lunes a la Asociación Arco Iris, Educación para el Desarrollo, el XVIII Premio José Lorca, un reconocimiento a su "incansable defensa y compromiso desde hace 35 años en la promoción de los derechos fundamentales de la infancia en distintos rincones del planeta".

Según recoge el acta del jurado, la distinción honra también "la encomiable labor" de la organización en la construcción de puentes de entendimiento intercultural y en la sensibilización social sobre los problemas que afectan a la infancia, destacando su "compromiso incuestionable con el bienestar y el futuro de las generaciones venideras".

Arco Iris es una organización no gubernamental dedicada a promover y desarrollar proyectos destinados a mejorar la calidad de vida en países subdesarrollados, especialmente en los ámbitos de la educación y la sanidad. La asociación impulsa además cauces de intercambio y acercamiento con países del sur, estudia y divulga su realidad sociocultural y sanitaria, y canaliza la cooperación para proyectos en países en vías de desarrollo. Igualmente trabaja en la integración en la sociedad de personas procedentes de estos países y en la defensa de sus derechos y libertades. Su labor se extiende actualmente a varios países del sur, principalmente en África y Latinoamérica.

El Premio José Lorca, creado en memoria del fiscal de menores del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), reconoce la labor de personas o entidades destacadas por su contribución a la prevención, promoción, atención, defensa y difusión de los derechos de la infancia.

En el acto de entrega, celebrado en el salón de actos del EASMU, han participado, además de la consejera de Derechos Sociales, la consejera de Salud, Concepción Saavedra; la directora general de Infancia y Familias, Clara Sierra; el director general de la Promoción de la Autonomía Personal y Mayores, Enrique Rodríguez Nuño, y Rosario Gutiérrez Arenas, viuda del fiscal José Lorca Martínez.