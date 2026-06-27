Arde un motor de grandes dimensiones en una nave de la mina de Cerredo

Archivo - Efectivos de emergencias durante las labores de búsqueda de las víctimas del accidente en la mina de Cerredo, a 31 de marzo de 2025, en Degaña, Asturias (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado este sábado en una de las naves de las instalaciones de la antigua mina de Cerredo, en Degaña, ha obligado a movilizar a efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) y de la Guardia Civil. El incidente afectó a un motor de grandes dimensiones.

Según ha informado la Guardia Civil este sábado, el aviso se recibió a las 7.00 horas, cuando se tuvo conocimiento de un incendio en una de las naves de la explotación.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla de Seguridad Ciudadana del puesto de la Guardia Civil de Cangas del Narcea y el Equipo de Policía Judicial. A su llegada, los agentes observaron que salía humo del interior de una nave situada en el piso cero de la explotación.

Una vez en el interior comprobaron que el incendio afectaba a un motor de grandes dimensiones. Posteriormente, efectivos de Bomberos con base en Cangas del Narcea realizaron las labores de extinción, dando por extinguido el fuego a las 9.45 horas.

Por el momento, la Guardia Civil no ha facilitado más información sobre las posibles causas del incendio ni sobre la existencia de daños personales.