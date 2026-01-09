Arde una vivienda en Cezoso (Nava) sin dejar heridos

Incendio de una vivienda en Nava. - SEPA

OVIEDO, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) han extinguido el incendio declarado en una vivienda en Cezoso (Nava). El fuego calcinó parte de la techumbre y una habitación de la planta superior del inmueble de dos alturas, sin registrar daños personales.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 21.17 horas de este jueves. En la llamada indicaban que estaba quemando una chimenea por el interior de una casa de dos plantas con techo de madera y no había más construcciones cercanas.

La Sala 112 del SEPA movilizó una dotación con cuatro efectivos el parque de Piloña que se trasladó al lugar con dos autobombas y un todoterreno de patrullaje y primer ataque. Cuando los bomberos llegaron al lugar el incendio estaba completamente desarrollado y las llamas alcanzaban la techumbre.

Como apoyo se movilizaron dos efectivos del parque de La Morgal que se trasladaron a la intervención con una autobomba nodriza, dos efectivos de San Martin del Rey Aurelio que acudieron con una autobomba forestal y otro efectivo del parque de Cangas de Onís con un vehículo de altura.

Los bomberos dieron por controlado el incendio a las 23.01 horas, momento en el que parte de las dotaciones regresaron a sus respectivas bases. En el lugar permanecieron los efectivos del parque piloñés y el de Cangas de Onís con la autoescalera.