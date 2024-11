El Área V Sanitaria premia los mejores trabajos de investigación e innovación

Se trabaja, además, en crear un semillero de investigadores

La Gerencia del Área Sanitaria V, con cabecera en Gijón, ha hecho entrega este lunes de la 34 edición de sus Premios de Investigación e Innovación, en un acto celebrado en el hospital de Cabueñes.

En esta edición de los premios se ha reconocido un estudio sobre la predicción de riesgo de endofugas en intervenciones de cirugía vascular y dos estudios vinculados con la salud mental: uno sobre la autoestima en personas con psicosis crónica y otro relacionado con la respuesta al tratamiento de pacientes con esquizofrenia grave.

Los galardones incluyen cuatro categorías: medicina, enfermería, gestión e innovación y cuentan con la colaboración de Gijón Impulsa. El jurado ha destacado el elevado nivel científico de las candidaturas presentadas.

La convocatoria, que tiene como objetivo reconocer la labor investigadora y servir de inspiración para nuevos estudios, se enmarca dentro de la política de promoción de la investigación y la innovación.

En cuanto a los premiados, en la categoría de Medicina el primer premio ha recaído en el trabajo 'Preoperative predictive factors for type II endoleak: Trying to define high-risk patients', de Luis Ángel Suárez, Iñigo Lozano, Natalia Montoya, Rafael Fernández-Samos y Manuel Javier Vallina-Victorero.

El accésit de la misma categoría ha sido para el estudio 'Bismuth quadruple three-in-one single capsule three times a day increases effectiveness compared with the usual four times a day schedule: results from the European Registry on Helicobacter pylori Management (Hp-EuReg)', cuyos autores son Ángeles Pérez, Olga P Nyssen, Alma Keco-Huerga, Luís Rodrigo y Javier Tejedor Tejada.

En la categoría de Enfermería, el proyecto ganador ha sido 'Experiences of Self-Stigma in People with Chronic Psychosis: A Qualitative Study', en el que han participado Tatiana Arboleya-Faedo, Ana González, David González, Mercedes Paino y Fernando Alonso.

En esta misma categoría el accésit ha recaído en el estudio 'Gender and addiction and other mental disorders comorbidity: sociodemographic, clinical, and treatment diference', de Silvia Díaz Fernández, Juan José Fernández Miranda, Francisco Pascual Pastor y Francisco López Pastor.

Referente a la categoría de Gestión, el primer premio ha recaído en el proyecto 'Aumento de caudal de oxígeno en plantas y zonas de críticos en Hospital Universitario de Cabueñes', cuyos autores son Germán Román, Francisco Javier Alonso, Antonio Cobo y Marta Isabel Fernández.

El accésit de esta categoría ha sido para 'Un Trabajo en la Sombra: la Gestión de Historia Clínica en la Mejora de la Facturación a Terceros en el Área Sanitaria V', en el que han participado María Victoria Castaño, Elena Martínez, Carmen Carbajales, Mª Belén García, Antonio García, María Luisa Tamallo y Eduardo Peinado.

Respecto a la modalidad de Innovación, el primer premio fue para 'Plasmatic Levels and Response to Variable Doses of Monthly Aripiprazole and Three-Month Paliperidone in Patients with Severe Schizophrenia. Treatment Adherence, Effecti veness, Tolerability, and Safety', de Juan José Fernández y Silvia Díaz.

La comisión de investigación del área sanitaria V trabaja ya en la puesta en marcha de diversas actividades para el próximo año, con la intención de crear un semillero de investigadores que, con su implicación y trabajos, faciliten el camino hacia la excelencia en la asistencia y la promoción de la salud.

En este sentido, la comisión tratará de reforzar la conexión con diferentes agentes de la Milla del Conocimiento de Gijón como las empresas del Parque Científico-Tecnológico, la Escuela Politécnica de Ingeniería y diversos grupos de investigación del Ispa, con el fin de generar conocimiento e innovación en el sistema sanitario.