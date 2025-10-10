Arranca en el INCAR-CSIC un proyecto europeo para estudiar aplicaciones sostenibles del alquitrán de hulla

OVIEDO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Nacional del Carbón (INCAR-CSIC) inicia este viernes el proyecto europeo 'Distinction', que investiga aplicaciones sostenibles del alquitrán de hulla y "apoyar" a los destiladores de alquitrán de hulla en su transición hacia actividades económicas de alto valor añadido, alineadas con los principios de sostenibilidad y neutralidad climática.

Según ha informado el INCAR en nota de prensa, el proyecto se centrará en el desarrollo de baterías de ion-sodio para el almacenamiento de energía, que son más sostenibles que las ampliamente utilizadas baterías de ion-litio.

El programa de la RFCS tiene entre sus objetivos apoyar la transición justa del sector y las regiones del carbón. El proyecto persigue contribuir a la creación de cadenas de valor con base europea para la batería de iones de sodio (Na-ion), como una tecnología emergente de nueva generación para el almacenamiento de energía.

Los equipos de investigación de 'Distinction' desarrollarán diversos materiales de carbono a partir de alquitrán de hulla y precursores sostenibles derivados de madera, buscando optimizar sus propiedades para obtener un alto rendimiento en el almacenamiento de energía.

Estos materiales serán validados en celdas piloto, a escala de kilogramos de material, construyendo prototipos que permitirán evaluar su aplicación práctica a nivel comercial.

Según el investigador del INCAR coordinador de 'Distinction', Juan Ignacio Paredes, "este proyecto abre la puerta a la producción de materiales de altas prestaciones a partir de precursores sostenibles y permitirá nuevas oportunidades de negocio a las empresas clásicas del sector".

El proyecto involucra a actores industriales de toda la cadena de valor, desde proveedores de materias primas (Groupe Bordet), destiladores de alquitrán (Bilbaína de Alquitranes) y desarrolladores de baterías (Avesta); a investigadores especializados en el desarrollo de materiales de carbono para aplicaciones electroquímicas (CSIC, CNRS y Universidad de Lieja) y expertos en el mercado de baterías para analizar las oportunidades de comercialización (Batiq Asesoría Tecnológica).