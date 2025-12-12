Arranca una nueva campaña navideña de promoción del comercio local

Campaña navideña - EUROPA PRESS

OVIEDO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Comercio y Turismo de Avilés, Raquel Ruiz, ha presentado esta mañana una nueva campaña navideña de promoción comercial, organizada por el Ayuntamiento de Avilés, en colaboración con ACEA, la Asociación de Comerciantes de El Carbayedo y la Ucayc.

A la presentación han acudido también los personajes que recorrerán los ejes comerciales del centro y de los barrios repartiendo los tickets de esta iniciativa que pretende dinamizar el comercio local en estas fechas tan señaladas.

Esta nueva campaña promocional se desarrollará en establecimientos comerciales tanto del centro como de los barrios, y se extenderá del 12 al 30 de diciembre, coincidiendo con fechas claves para el sector comercial, repartiendo un total de 2.632 tickets para disfrutar de las distintas atracciones ubicadas en el recinto 'NÁviles, Ciudad de la Navidad'.

La fecha límite para disfrutar de estos tickets será el 7 de enero de 2026. Podrá participar en ella cualquier persona que esté realizando una compra en un establecimiento minorista ubicado en las zonas comerciales de Avilés.

Durante los días de duración de la campaña, los personajes recorrerán los ejes comerciales del casco histórico y de los barrios, entrando en los comercios y sorprendiendo a los compradores en el momento en el que se encuentren pagando, ofreciéndoles los tickets.

Con esta campaña, el Ayuntamiento de Avilés quiere poner en valor el papel del comercio urbano en la dinamización de las ciudades, así como proyectar la calidad del comercio de la zona y contribuir a fidelizar a los consumidores con el tejido comercial de proximidad, también en estas fechas navideñas.