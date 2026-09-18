Asepro Seguridad, Excade y Santos Ecologística reciben el Sello de Movilidad Segura

El Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL), ha reconocido este viernes a tres empresas asturianas --Asepro Seguridad S.L., Excade S.L. Y Santos Ecologística del Principado S.L.-- con el distintivo Sello Asturiano de Movilidad Segura - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias, a través del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales (IAPRL), ha reconocido este viernes a tres empresas asturianas --Asepro Seguridad S.L., Excade S.L. y Santos Ecologística del Principado S.L.-- con el distintivo 'Sello Asturiano de Movilidad Segura en la Empresa', una iniciativa que alcanza su novena edición y que se ha consolidado como una referencia en el ámbito de la prevención de riesgos laborales en la comunidad autónoma.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, el acto de entrega se ha celebrado en la sede del IAPRL y ha contado con la participación del consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez.

Las empresas distinguidas se incorporan a esta iniciativa promovida conjuntamente por el IAPRL y la Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias para fomentar una gestión preventiva de los desplazamientos laborales y avanzar hacia entornos de trabajo más seguros.

Durante su intervención, el consejero ha felicitado a las entidades reconocidas y ha destacado que la movilidad forma parte de la realidad cotidiana de cualquier organización, por lo que debe abordarse como un elemento esencial de las políticas de prevención. Asimismo, ha subrayado que la obtención del sello acredita el compromiso de las empresas con la mejora continua de la seguridad y la salud laboral y contribuye a consolidar una cultura preventiva que redunda en beneficio de trabajadores, empresas y sociedad.

El acto se ha desarrollado en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, una iniciativa que este año pone el foco en la necesidad de promover sistemas de transporte accesibles, inclusivos y seguros para todas las personas.

Además de la entrega de los distintivos, la jornada ha incluido la presentación del modelo de informe de seguimiento para las renovaciones y revisiones del sello y la entrega de los galardones del III Concurso de Fotografía de la Semana Europea de la Movilidad.

La iniciativa del Sello Asturiano de Movilidad Segura en la Empresa está dirigida a organizaciones con centros de trabajo en Asturias que implantan medidas para mejorar la seguridad de los desplazamientos vinculados a la actividad laboral. Tras nueve ediciones, el programa ha logrado crear una comunidad de entidades comprometidas con la movilidad segura que, según ha recordado el consejero, se aproxima ya al centenar de organizaciones participantes.