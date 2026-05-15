La Asociación Nieve y Montaña de Asturias urge a a impulsar inversiones pendientes en la estación de Valgrande-Pajares

Trabajos en la estación de Valgrande-Pajares en una imagen de archivo - ASOCIACIÓN NIEVE Y MONTAÑA

OVIEDO 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nieve y Montaña de Asturias, junto a concesionarios, empresarios, clubes de las estaciones de Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno, así como asociaciones vecinales y turísticas de la zona, ha alertado este viernes del "importante retraso acumulado" en las inversiones previstas en la estación lenense y ha instado al Gobierno del Principado a "acelerar" su ejecución.

En un comunicado, los firmantes reconocen algunos avances administrativos, como la próxima licitación del 'bike park', pero advierten de que los plazos iniciales del proyecto, presentado a los fondos de Transición Justa en 2023, contemplaban su inicio en 2024 y su finalización en el verano de 2025.

Sin embargo, sostienen que los trabajos "acaban de iniciarse con tres años de retraso" y que únicamente se han adjudicado o están en proceso las fases 2A y 2B, con una inversión prevista de 1,21 millones de euros, que incluyen senderos, miradores, accesos, revegetación, el 'bike park' y una pista de esquí de fondo.

En este contexto, subrayan que la fase de mayor inversión, la 2C, correspondiente al proyecto de 'telebike' y valorada en 9,29 millones de euros, "no ha sido licitada ni cuenta con consignación presupuestaria", pese a haber sido anunciada en varias ocasiones. Asimismo, plantean dudas sobre su continuidad dentro de los fondos europeos, que podrían financiar hasta el 70% del proyecto.

Los colectivos firmantes advierten de que una eventual pérdida de estos fondos supondría "un grave perjuicio" para Asturias y cuestionan si el Ejecutivo autonómico será capaz de ejecutar el proyecto en plazo para no comprometer las ayudas europeas.

Además, inciden en que persisten "numerosos problemas estructurales" en la estación que, a su juicio, deben abordarse de forma paralela. Entre ellos, citan la obsolescencia del sistema de nieve artificial, el deterioro de la urbanización y la iluminación, la falta de avances en la depuración de vertidos, el estado de los edificios públicos y del albergue universitario, así como la ausencia de mejoras en pistas y en el modelo de gestión conjunta con Fuentes de Invierno y León.

También aluden a conflictos laborales que, según señalan, han lastrado el funcionamiento de la estación en la última temporada, que califican de "calamitosa" para los concesionarios pese a la abundancia de nieve.

Por todo ello, instan a la Consejería competente a "pasar de las promesas a los hechos" y a recuperar el tiempo perdido para convertir Valgrande-Pajares en un "verdadero polo de atracción turística" durante todo el año y motor económico para el valle de Lena.