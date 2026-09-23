Asturias abre un concurso literario sobre derechos humanos para alumnos de ESO y Bachillerato

La Agencia de Cooperación abre la convocatoria de la VI edición del Concurso Literario de Derechos Humanos para estudiantes asturianos - PRINCIPADO

OVIEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, dependiente de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, ha abierto la convocatoria de la VI edición del Concurso Literario de Derechos Humanos, una iniciativa dirigida a estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato de los centros educativos asturianos.

El certamen busca fomentar entre el alumnado la solidaridad, el respeto y la justicia social, estimular la creatividad de la juventud y favorecer un mayor conocimiento de los derechos humanos y de las situaciones en las que se vulneran. Las obras deberán estar relacionadas con alguno de los artículos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por las Naciones Unidas en 1948.

La convocatoria incluye tres categorías: microrrelato para alumnado de primero y segundo de ESO, microrrelato para tercero y cuarto de ESO y relato para estudiantes de Bachillerato. Los trabajos deberán ser originales e inéditos y podrán escribirse en castellano, asturiano o eonaviego. El plazo de presentación finalizará el 15 de noviembre y las solicitudes deberán tramitarse a través de los centros educativos, que podrán proponer un máximo de tres obras por aula en cada categoría.

El jurado seleccionará hasta cinco trabajos finalistas por categoría y concederá tres premios en cada una de ellas. Las personas ganadoras recibirán libros electrónicos valorados en 200, 140 y 100 euros, respectivamente, además de un lote de libros. Las bases del concurso pueden consultarse en el portal Asturias.es, en la ficha de servicio identificada con el código PREM0022T01.

Desde la puesta en marcha del concurso, en 2021, han participado 49 centros educativos de 21 concejos y se han presentado 363 obras.