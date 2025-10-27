Asturias abre el plazo de solicitud de ayudas para la compra de gafas a menores de doce años

OVIEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha abierto este lunes el plazo de solicitud de ayudas para la compra de gafas a menores de doce años. El Principado dedica 800.000 euros a esta medida, que busca facilitar el acceso equitativo de la población infantil a una buena salud visual y que beneficiará a unas 8.000 personas.

La subvención, sujeta a límite de renta, alcanza los cien euros por menor, con el objetivo de llegar al mayor número posible de beneficiarios y alcanzar a toda la población diana. Con esta cuantía se pretende financiar el 50% del coste medio de unas gafas, un apoyo económico significativo para las familias con menos recursos.

Será subvencionable el gasto de la compra de gafas graduadas para la corrección de defectos de visión no incluidos en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS) o, en su caso, en la cartera complementaria del sistema sanitario del Principado. Las gafas deberán ser prescritas por un médico especialista en oftalmología o indicadas por un óptico-optometrista, privado o público.

Para acceder a estas ayudas es necesario estar empadronado desde hace un año en cualquier municipio de Asturias y no superar los 60.000 euros de renta por unidad familiar.