Asturias acoge la fase regional de la Olimpiada de la Unión Europea con 60 estudiantes de 12 centros educativos

OVIEDO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Asturias celebrará este viernes, 20 de febrero, la fase regional de la Olimpiada sobre la Unión Europea, una iniciativa educativa impulsada por la asociación juvenil 'Equipo Europa' que reunirá a 60 estudiantes procedentes de 12 centros educativos del Principado para poner a prueba sus conocimientos y su capacidad de análisis sobre el proyecto europeo.

En concreto, participarán centros educativos de Gijón, La Fresneda, Aller, Avilés, Oviedo, Corvera y Langreo, según ha informado la organización en una nota de prensa.

La Olimpiada está dirigida a estudiantes del cuarto curso de la ESO, primero de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio, con cinco representantes por centro, que competirán por convertirse en el centro con mejor comprensión de la Unión Europea y su impacto en la sociedad.

El evento tendrá lugar en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, en el Campus de El Cristo, y comenzará con un acto institucional previo a la prueba escrita.

Durante la mañana intervendrán los eurodiputados Jonás Fernández (S&D) y Susana Solís (PPE), quienes ofrecerán una visión directa del trabajo del Parlamento Europeo y del papel de la Unión en la actualidad. A continuación, se celebrará una charla vinculada al tema del ensayo a cargo de Paz Andrés Sáenz de Santa María, Consejera Permanente del Consejo de Estado.

Tras estas intervenciones, los estudiantes afrontarán la fase individual de la Olimpiada, que consistirá en la redacción de un ensayo escrito.

LA PRUEBA

Los participantes dispondrán de aproximadamente dos horas para elaborar su texto, que será evaluado por un jurado en función de los conocimientos sobre la Unión Europea, la capacidad de pensamiento crítico, la 1 calidad de la argumentación y la corrección lingüística.

La fase regional de Asturias forma parte de una competición de carácter estatal organizada por 'Equipo Europa', que se celebra este curso en 14 comunidades autónomas.

El centro educativo con la mejor nota media de sus representantes obtendrá la clasificación para la fase nacional, donde competirá con los mejores equipos del resto del país. El centro ganador de la fase nacional obtendrá como premio un viaje a Bruselas para conocer las instituciones europeas.

Además, el primer, segundo y tercer centro clasificados recibirán un viaje a Madrid el 9 de mayo para asistir a los actos conmemorativos del Día de Europa y a la ceremonia de entrega de premios y diplomas.

La Olimpiada sobre la Unión Europea nace en el marco del programa educativo 'Europa en el Aula', a través del cual voluntarios de 'Equipo Europa' imparten charlas formativas en centros educativos de toda España para acercar las instituciones europeas a los jóvenes.

En la pasada edición, la iniciativa contó con más de 500 estudiantes de cerca de un centenar de centros educativos, consolidándose como un proyecto de referencia en educación europea.