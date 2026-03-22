Asturias amplía ayudas al retorno e incluye a descendientes que hayan obtenido la nacionalidad española recientemente

Visita institucional al Centro Asturiano de Buenos Aires. - PRINCIPADO

OVIEDO 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, ha anunciado durante su viaje institucional a Buenos Aires la ampliación de las ayudas económicas al retorno para permitir que también puedan solicitarlas aquellas personas que hayan adquirido recientemente la nacionalidad española, incluyendo a hijos y nietos de la emigración asturiana beneficiados por la denominada "ley de nietos".

La medida ha sido presentada durante un encuentro con la colectividad asturiana celebrado en el Centro Asturiano de Buenos Aires, que preside Pilar Simón. Según ha explicado, el objetivo es adaptar las convocatorias a los nuevos perfiles de retorno y facilitar el regreso de quienes han obtenido la ciudadanía española en los últimos años.

Hasta este año, la normativa exigía que los cuatro años mínimos de residencia en el extranjero inmediatamente anteriores al retorno se hubieran cumplido ya con nacionalidad española, lo que dejaba fuera a numerosos descendientes que la habían obtenido recientemente. Con el cambio, será suficiente con disponer de la nacionalidad en el momento de solicitar la ayuda.

La convocatoria, ya abierta, cuenta con una dotación de 500.000 euros y contempla ayudas de hasta 6.000 euros para facilitar el asentamiento en Asturias.

Durante el acto, que reunió a representantes del centro, miembros de la colectividad y autoridades, Llamedo ha subrayado el papel de la emigración asturiana y de los centros en el exterior como espacios de comunidad, apoyo y transmisión cultural, destacando especialmente la labor del Centro Asturiano de Buenos Aires, que mantiene la vinculación con Asturias a lo largo de generaciones.

La vicepresidenta ha señalado que este viaje institucional tiene como objetivo tanto reconocer el papel histórico de la emigración como consolidar una nueva etapa en las políticas de retorno, al tiempo que ha defendido que Asturias debe ofrecer más apoyo, acompañamiento y certidumbre a quienes desean regresar.

En este sentido, ha recordado que en 2024 cerca de 1.500 personas retornaron al Principado, en su mayoría procedentes de América, "lo que refleja el creciente interés por volver a Asturias".

Llamedo ha estado acompañada por la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Felgueroso, y el director general de Reto Demográfico y director general en funciones de Emigración y Retorno, Marcos Niño. Tanto Llamedo como Niño han recibido el carné de socios honorarios del centro en un gesto de reconocimiento institucional. A la jornada ha asistido igualmente el embajador de España en Argentina, José María de Arístegui Laborde.