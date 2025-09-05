Asturias amplía la convocatoria de ayudas a víctimas de violencia de género y las extiende a las de violencia vicaria

La línea, dotada con 1,8 millones, incluye subvenciones anuales de 3.000 euros y mantiene el carácter ampliable del crédito OVIEDO 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha abierto la convocatoria de ayudas directas a mujeres víctimas de violencia de género y a los hijos de las mujeres asesinadas correspondiente a este ejercicio. El plazo de esta línea, dotada con 1.827.000, un 2% más respecto a 2024, permanecerá abierto hasta el 24 de septiembre.

Entre las novedades destaca la inclusión como beneficiarias, por primera vez, de las víctimas de violencia vicaria, así como la duplicación de la ayuda a hijos de mujeres asesinadas, que pasa de 3.000 a 6.000 euros anuales. Esta cuantía podrá cobrarse hasta los 26 años, incluso sin estar cursando estudios, siempre que se cumplan los requisitos de renta.

Además, se mantiene el carácter ampliable del crédito, una medida que garantiza que ninguna persona afectada que cumpla los requisitos se quede sin apoyo por falta de presupuesto.

La convocatoria tiene dos líneas: Línea 1: dirigida a hijas e hijos de víctimas mortales por violencia de género. Está dotada con 55.000 euros. Podrán optar a estas ayudas huérfanos y huérfanas hasta los 26 años, incluso sin estar cursando estudios, siempre y cuando cumplan los requisitos de renta.

Línea 2: dirigida a mujeres víctimas de violencia de género, mayores de edad o legalmente emancipadas, empadronadas y con residencia en Asturias, y en situación de vulnerabilidad económica. Esta línea está dotada con 1.772.000 euros.

Las solicitantes deben contar con un informe favorable de un centro asesor de la mujer que avale la necesidad de la ayuda en su proceso de recuperación, además de acreditar que no conviven con el agresor. Cada perceptora recibirá un pago único anual de 3.000 euros. Podrá solicitarse durante tres años, que pueden ser o no consecutivos.