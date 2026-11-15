Asturias busca atraer inversión industrial y tecnológica en su misión institucional a China

Viaje institucional a China. - PRINCIPADO

OVIEDO 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias promoverá el posicionamiento del Principado como destino de inversión industrial y tecnológica durante la misión institucional a China que arranca este lunes y se prolongará hasta el 19 de noviembre con el objetivo de establecer relaciones con empresas y organismos del país asiático, presentar las capacidades del tejido productivo de la comunidad e identificar oportunidades para atraer nuevas actividades, proyectos de innovación y alianzas empresariales.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, liderará la misión. Junto con él, viajarán el director ejecutivo de la Agencia Sekuens, David González, y el director de la Oficina Económica de la Presidencia del Principado, José Antonio Sicre.

Según ha informado el Gobierno asturiano en nota de prensa, durante estos días desarrollarán una intensa agenda que combina encuentros institucionales, visitas a compañías y una jornada específica de presentación de las oportunidades de inversión en Asturias.

La misión pondrá el foco en sectores vinculados a la alta tecnología y la transformación industrial, como el vehículo eléctrico y conectado, la conducción autónoma, la ingeniería de fábricas, la electrónica del automóvil y los materiales para baterías.

El Principado aspira a que las empresas chinas conozcan Asturias no solo como un mercado, sino como una base para desarrollar desde ella su actividad industrial y tecnológica en Europa.

Las actividades comenzarán este lunes en Pekín con una reunión con el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (Ccpit) y la Cámara de Comercio Internacional de China. El encuentro buscará establecer un canal de relación que facilite los contactos empresariales, dé visibilidad a Asturias y permita avanzar en futuras iniciativas de inversión y cooperación.

El Consejo Chino y la Cámara de Comercio Internacional son las principales organizaciones oficiales del país dedicadas a impulsar el comercio exterior y la cooperación económica internacional. La delegación asturiana responde a la invitación realizada por representantes de estas entidades en anteriores visitas a la comunidad.

También está prevista una reunión con la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en China para abordar las oportunidades del mercado y el apoyo a las relaciones económicas y empresariales.