Asturias celebrará en Buenos Aires el V Congreso Mundial de Asturianía con unos 100 participantes de 35 centros

La vicepresidenta del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, presenta el V Congreso Mundial de Asturianía. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Asturias celebrará los días 7 y 8 de octubre en Buenos Aires el V Congreso Mundial de Asturianía, que por primera vez se desarrollará fuera de la comunidad y que reunirá a unos 100 participantes de 35 centros asturianos. El encuentro tendrá como lema 'Asturias plural' y buscará reforzar los vínculos con la emigración asturiana y definir una hoja de ruta para los próximos años.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha presentado este jueves el congreso, que tendrá lugar en el Centro Asturiano de Buenos Aires, en la sala Alejandro Casona. Llamedo ha destacado que el traslado del encuentro a Argentina pretende simbolizar que "Asturias no espera siempre a que su comunidad exterior venga a casa, sino que en este caso Asturias sale al reencuentro, sale al encuentro de su comunidad en el exterior".

Argentina es el país con una mayor comunidad asturiana en el exterior, con unos 38.000 asturianos residentes en Buenos Aires, según ha señalado Llamedo, quien ha definido al país como "inseparable de nuestra historia migratoria".

CONGRESO DE ASTURIANÍA EN BUENOS AIRES

El congreso dará continuidad al celebrado el pasado año en Villaviciosa, después de 19 años sin celebrarse. El objetivo será abordar cuestiones como el fortalecimiento y renovación de los centros asturianos, la participación de los jóvenes, la comunicación con la ciudadanía exterior, las oportunidades económicas y la relación entre Asturias y quienes viven fuera.

En este sentido, cada centro tendrá la posibilidad de incorporar a su delegación a una persona joven de entre 18 y 40 años. Llamedo ha señalado que se pretende que "las personas jóvenes tengan voz y que sean protagonistas también del futuro de la Asturianía".

El programa combinará ponencias y mesas de debate con espacios de trabajo interno de los centros asturianos, que serán "los verdaderos protagonistas de este Congreso", según la vicepresidenta. El encuentro concluirá con una asamblea en la que se debatirán y votarán unas conclusiones destinadas a configurar una hoja de ruta compartida.

En total, estarán representados 35 centros asturianos. Entre los países participantes figuran Argentina, Uruguay, Chile, Cuba, Estados Unidos y Venezuela, además del Centro Asturiano de Bruselas.

La apertura del congreso correrá a cargo del escritor y periodista Jorge Fernández Díaz, Premio Nadal 2025, con una conferencia titulada 'Aquella épica inolvidable'. Además, se abordará la transmisión de la cultura asturiana a las nuevas generaciones y el potencial de la comunidad asturiana en el exterior para contribuir al desarrollo económico y empresarial de Asturias.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, será el encargado de inaugurar el congreso y participará también en el viaje a Argentina. La delegación asturiana aprovechará asimismo la estancia en Buenos Aires para participar el viernes 9 de octubre en el acto de la Embajada de España en Argentina con motivo de la Hispanidad, que este año tendrá a Asturias como comunidad autónoma protagonista. Este acto queda fuera del programa del Congreso.