Asturias contabiliza una veintena de incendios forestales

OVIEDO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias contabiliza a las 21.00 horas de este martes una veintena de incendios forestales en los concejos de Quirós, Mieres, Cangas del Narcea, Cangas de Onís, Grandas de Salime, Amieva, Langreo, Piloña, Grado, Laviana, Ibias, San Martín del Rey Aurelio y Cabrales, según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias.

En vista de la situación y dadas las condiciones meteorológicas, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano, Alejandro Calvo, ha declarado a las 20.27 horas, el paso a fase de emergencia en situación 1, del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (Infopa).

El mencionado plan permanecía activado en fase de alerta, previa a la emergencia, desde el pasado 15 de enero. Este plan se activa de forma automática, anualmente, coincidiendo con las épocas de peligro alto y medio que en Asturias se corresponden, respectivamente, con los periodos comprendidos entre el 15 de enero y el 30 de abril y entre el 15 de julio y el 15 de octubre.