Asturias continuará este viernes con riesgo muy alto de incendios

OVIEDO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El índice de riesgo de incendios forestales se mantendrá mañana viernes 29 de agosto en nivel 'muy alto' en todo el Principado de Asturias, en los 78 municipios, según el cálculo diario realizado por el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

El Gobierno autonómico distribuye diariamente este índice, según las previsiones del Indurot, que trabaja con una escala de cinco niveles constituida, de menor a mayor, por las categorías 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'.

Dadas las circunstancias, están prohibidas todas las quemas en todos los municipios asturianos mientras permanece activado el Plan de Incendios del Principado de Asturias (Infopa).