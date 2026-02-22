Asturias corre contra el cáncer infantil con la octava marcha solidaria 'Corre con Galbán'

Presentación de la carrera Galbán en los 78 municipios de Asturias. - AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

OVIEDO 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los 78 municipios asturianos acogerán este domingo la octava marcha solidaria 'Corre con Galbán', una iniciativa de la asociación Galbán para recaudar fondos para la investigación de cáncer infantil.

Con un coste de seis euros, la asociación Galbán aspira a superar los 50.000 participantes en todo el Principado. En 2025 participaron 46.476 personas, año en el que se corrió la carrera en todos los municipios por primera vez.

La octava marcha solidaria 'Corre con Galbán' se celebrará de forma simultánea a partir de las 12.00 horas, en un recorrido de carácter lúdico y no competitivo pensado para todos los públicos que oscila entre poco más de un kilómetro de carrera en Allande hasta los 7 de Aller. En Oviedo, Gijón y Avilés el recorrido es de cuatro, tres y dos kilómetros respectivamente.