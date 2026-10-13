Asturias declara Lugares de la Memoria Democrática la fosa común de El Salvador, El Sucu de Ceares y el pozu Fortuna

Archivo - El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, en la fosa común del cementerio de Oviedo. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha acordado declarar tres nuevos lugares de la memoria democrática. Se trata de las fosas comunes de los cementerios municipales de El Salvador (Oviedo) y Ceares (Gijón), esta última conocida como El Sucu, y el pozu Fortuna, en Mieres. Estos tres espacios quedarán inscritos en el Catálogo de Lugares de la Memoria Democrática de Asturias.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, con este nombramiento se reconoce la vinculación de estos lugares con la represión franquista y se consolida su protección como zonas para el recuerdo, la dignificación y el reconocimiento de las víctimas, así como para la transmisión de los valores democráticos y la defensa de los derechos humanos.

La fosa de El Salvador fue utilizada para ocultar a víctimas entre 1937 y 1952. Por su parte, El Sucu fue escenario de ejecuciones, desapariciones y segundas inhumaciones de 1937 a 1951. Además, el pozu Fortuna se utilizó entre 1937 y 1940 como lugar de ocultación de personas represaliadas.

Los tres acuerdos culminan los procedimientos administrativos previstos en la Ley 1/2019, de recuperación de la memoria democrática del Principado, tras recibir informes favorables de los órganos competentes y de los correspondientes periodos de información pública y audiencia a los concejos afectados, que han finalizado sin alegaciones.