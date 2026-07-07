Asturias destina 400.000 euros a 26 proyectos de educación para el desarrollo y sensibilización

Archivo - Perú.- Asturias destina 325.000 euros a proyectos humanitarios que beneficiarán a 35.000 personas en siete países - PRINCIPADO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo ha concedido subvenciones por un importe total de 400.000 euros para financiar 26 proyectos de educación para el desarrollo y sensibilización impulsados por organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD).

Esta convocatoria permitirá desarrollar tres proyectos más que en 2025 y respaldará iniciativas orientadas a promover una ciudadanía crítica, comprometida con los derechos humanos, la solidaridad internacional y el desarrollo sostenible.

Los proyectos subvencionados abarcan ámbitos muy diversos, como la cultura de la paz, los derechos de los pueblos indígenas, la justicia global, la prevención de la violencia de género en Nicaragua, la lucha contra la trata de personas en países en desarrollo o el protagonismo de las mujeres en los procesos de solidaridad internacional.

Entre las actividades financiadas figuran también la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos, el Encuentro Internacional de Fotoperiodismo Asturias, el Festival de Narración Oral y Cuentacuentos de Somiedo y las Jornadas Internacionales de Literaturas Africanas y Afrodescendientes.

Estas ayudas contribuyen a la formación de una ciudadanía solidaria, participativa y comprometida con los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Asimismo, fomentan la conciencia crítica de la sociedad y favorecen su implicación en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales.

Esta línea se enmarca en el conjunto de actuaciones de sensibilización y educación para el desarrollo que impulsa el Principado. Junto con programas ya consolidados, como Asturias Compromiso Solidario, desarrollado a través de la Federación Asturiana de Concejos; las iniciativas de sensibilización de la Coordinadora de ONGD del Principado, el programa Juventud Asturiana Cooperante, el Concurso Literario de Derechos Humanos y el Premio a la Promoción de los Derechos Humanos, la inversión destinada este año asciende a 708.500 euros.

Desde 2019, esta convocatoria ha permitido apoyar 177 proyectos de educación para el desarrollo y sensibilización, con una inversión global de 2,4 millones.

Por otra parte, la agencia, dependiente de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, culminó el mes pasado el proceso participativo desarrollado junto con las ONGD y el resto de agentes de la cooperación asturiana para elaborar unas nuevas bases reguladoras. Esta normativa entrará en vigor el próximo año y servirá para actualizar y reforzar el marco de estas ayudas.

La resolución de la convocatoria se ha publicado este martes en el Boletín Oficial del Principado (Bopa) y puede consultarse en el siguiente enlace: https://miprincipado.asturias.es/bopa/2026/07/07/2026-05596.pdf