Asturias espera un consenso de las CCAA en el protocolo común frente a la gripe

Concepción Saavedra, a la izquierda - GOBIERNO DE ASTURIAS
OVIEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Salud del Gobierno asturiano, Concepción Saavedra, ha dicho este sábado que espera que exista un consenso de las distintas comunidades autónomas en relación al protocolo de actuación común frente a los virus respiratorios.
A preguntas de los periodistas, Saavedra ha dicho que en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) de este viernes tuvo carácter informativo. Será el miércoles cuando se celebre una Comisión de Salud Pública al respecto, en la que la dirigente asturiana confía en que se acuerden las medidas.
"La sensación es que va a haber un consenso porque realmente las medidas que se plantean desde el Ministerio son las medidas que estamos tomando en todas las comunidades", ha explicado.
Saavedra ha detallado que entre estas medidas se encuentran "horarios amplios de vacunación para facilitar la misma a los usuarios", el "uso de mascarilla" en centros sanitarios y sociosanitarios, y "medidas higiénicas".
Según ha indicado, el Ministerio plantea tres a medida que vaya subiendo la incidencia. Según vaya avanzando, se irán aumentando esas medidas.
"Yo creo que en principio es algo que estamos haciendo todos y, por lo tanto, no habrá ningún problema en ese consenso", ha asegurado la consejera de Salud de Asturias, Concepción Saavedra, sobre el futuro protocolo común de medidas contra la gripe.