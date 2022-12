Asturias Ganadera pide a Barbón que destituya a Calvo "por su incompetencia"

OVIEDO, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La organización Asturias Ganadera se ha mostrado este jueves muy crítica con la gestión del consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo y ha solicitado al Presidente del Principado, Adrián Barbón "un regalo de Reyes: la cabeza" del consejero de por su incompetencia".

El portavoz de la organización, Xuan Valladares ha insistido en que "el campo asturiano necesita un cambio, y se mostraría muy satisfecho de quitarse de encima un lastre como es este consejero".

Han sido varias las cuestiones relacionadas con la gestión del medio rural que han criticado en rueda de prensa desde Asturias Ganadera pero sobre todo este jueves se han centrado en los daños producidos por la fauna salvaje. Para ello ha comparecido un ganadero de Teberga, Lisardo García, que ha relatado como apenas la semana pasada cobró daños de hace catorce meses, de los pocos reconocidos.

En los últimos treinta y cuatro días perdió veinticinco animales a causa de los ataques del lobo y también del oso. De estos venticinco sólo tiene reconocidos por parte de la Administración regional doce animales. Además asegura que se le presiona para que acepte daños del oso como si fueran de lobo con el doble objetivo de pagar menos (un 10%) y no perjudicar la imagen del plantigrado como la de un animal que genera pocos daños.

"Da igual alegar que no que la administración no hace caso, si no hay huellas deniegan el daño, si las hay te dicen que no son concluyentes, estamos cobrando ahora lo de hace 14 meses. No pagan por orden, no dicen la fecha... Siguen sin cumplir el periodo de pago y no lo quieren cumplir porque ni se consigna el presupuesto. Son todo mentiras y mentiras", ha explicado este ganadero.

Valladares insiste en que el Consejero Alejandro Calvo es incapaz de solucionar minguno de los problemas del campo, ya que no ha sabido, querido o podido desarrollar un plan para rescatar al ganado menor de su desaparición; no ha podido tampoco desarrollar las erramientas necesarias para que se aplique la Ley de la Cadena Alimentaria, y se mofa de es comunidades vecinales que reclaman por Ley la devolución de unos montes comunales bados durante la dictadura franquista.