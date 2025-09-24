Asturias incrementa su saldo positivo de empresas que trasladan su sede desde otras comunidades, según Informa

OVIEDO, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Asturias ha registrado un saldo positivo de 29 empresas entre entradas y salidas de sedes sociales entre enero y agosto de 2025, frente a las 3 contabilizadas en el mismo periodo del año anterior, según el Estudio sobre Cambios de Domicilio publicado por Informa. Este dato la sitúa como una de las 10 autonomías con saldos positivos.

Segím ha detallado la entidad en una nota de prensa, en total, 3.589 empresas han trasladado su sede a otra comunidad en España en los ocho primeros meses de 2025, un 2,6% menos que en el mismo periodo de 2024.

Las diez comunidades autónomas que presentan saldo positivo en este periodo son Andalucía, Baleares y Canarias, que encabezan la lista con 71, 43 y 39 empresas más, respectivamente. Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Galicia, La Rioja, Murcia y Melilla también registran cifras favorables.

Por el contrario, Madrid lidera los saldos negativos con 84 empresas menos, seguida de Cataluña, Extremadura y Aragón. El estudio destaca que, aunque Cataluña pierde 32 empresas en términos netos, es la comunidad que acumula mayor volumen de ventas por los cambios de domicilio, con 3.208 millones de euros.