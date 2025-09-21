Asturias lanza ayudas para proyectos tecnológicos en cuidados de larga duración

OVIEDO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Laboratorio para la Creación del Centro de Competencia para la Economía del Cuidado de Larga Duración y el Envejecimiento Activo (CECOEC) ha abierto una nueva convocatoria de ayudas destinada a pymes y personas autónomas que desarrollen soluciones tecnológicas innovadoras para mejorar el modelo de atención a los cuidados de larga duración en Asturias.

El programa, promovido por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado y las Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés, financiará hasta 32 proyectos, con una ayuda económica de 11.500 euros por iniciativa.

Podrán participar empresas y profesionales del sector de los cuidados o aquellos que cuenten con acuerdos de colaboración con entidades asturianas para el testeo o pilotaje de sus soluciones.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo 25 de septiembre. CECOEC subraya que la convocatoria busca fomentar la innovación tecnológica en el sector de los cuidados y el envejecimiento activo, contribuyendo al bienestar y la calidad de vida de las personas.