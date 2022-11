Asturias lanza un producto turístico basado en experiencias que incluye avistamiento de osos

OVIEDO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno asturiano ha lanzado el programa 'Asturias en_Clave de Sostenibilidad', que incluye por el momento cuatro opciones relativas a experiencias en las que figura el avistamiento de osos.

La viceconsejera de Turismo de Asturias, Graciela Blanco, ha presentado la iniciativa junto a responsables de la Fundación Oso Pardo, Fundación Oso Asturias y la Fundación Quebrantahuesos.

El nuevo programa va dirigido a la organización de experiencias de Ecoturismo y MICE y a convenios de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) vinculados a los programas de experiencias.

Se pretende dar respuesta al actual reto del sector de los viajes corporativos, que pasa por organizar viajes y reuniones más sostenibles y más en contacto con la naturaleza y la cultura local de los destinos.

Uno de las experiencias es la denominada 'Recuperando osos en la cordillera cantábrica', que cuenta con actividades de inmersión en la naturaleza (como una salida de observación e interpretación del hábitat del oso de la mano de biólogos y personal de la Fundación) con el objetivo de sensibilizar en torno a su tarea de protección del medio y contribución a las sostenibilidad ambiental y social del área en que desempeñan su actividad.

Hace años que se produjo en Asturias un debate en relación al impulso por parte de la empresa británica Naturetrek de visitas a Somiedo para avistar osos pardos. En aquel momento la iniciativa provocó el rechazo de entidades conservacionistas.

Preguntada al respecto, Blanco ha explicado que actualmente existe un turismo "responsable" y "muy respetuoso" con las especies. Ha indicado que actualmente es un turismo "cada vez más sensibilizado" y que desde el Principado se apuesta por el ecoturismo.

El director de la Fundación Oso de Asturias, José Tuñón, ha comentado que el paisaje asturiano permite la observación de grandes carnívoros a distancia y además sin atraerles con comida. De esta manera, ha indicado que no se molestará a los animales y se guardará en todo momento las distancias necesarias. "Para que los visitantes no interfieran con los osos y para que los osos no interfieran con los visitantes", ha dicho.